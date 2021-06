Sînziana Sooper, primele imagini cu Nor, băiețelul ei. Îi seamănă izbitor!

Sînziana Iacoob le-a prezentat prietenilor virtuali primele imagini cu băiețelul său, Nor. Copilul seamănă izbitor cu mămica lui.

Sînziana a mărturisit că a plâns de emoție când a văzut primele fotografii cu bebelușul ei.

„Salutareeeeeee, papadiilor! Faceti cunostinta cu cel mai pufos si comic-expresiv NOR ?.

Nu v-am dat niciun semn de viata, caci zilele astea ne-am iubit de nu am mai putut si ne-am obisnuit unii cu ceilalți. ???

Inca suntem la Constanta, abia pe 10 iunie mergem la casuta noastra in Bucuresti unde abia asteptam sa intalnim bunica, strabunica si pe Frișchi.

Pana una alta, va las aici cateva fotografii de la sedinta foto pe care cei de la spital ne-au facut-o cadou inainte de externare, cand bebe avea doar 2 zile. ?

Cand am vazut ultima poza, am ras si am plans in acelasi timp. ?❤”, a scris influencerița pe Instagram.

VEZI ȘI: De la cine a „furat” Gabriela Prisacariu rochia de mireasă pentru gravide. O altă vedetă din online a avut aceeași rochie la nuntă

Sînziana Iacob a născut primul copil

Potrivit mărturiilor așternute de proaspăta mămică pe Instagram, influencerița a născut natural la o clinică privată din Constanța, iar bebelușul a avut greutatea de 3,635 kg, iar lungimea a fost de 52 cm. Fericitul eveniment s-a petrecut în zorii acestei dimineți, însă, vestea a fost dată în urmă cu câteva zeci de minute. Singurul prenume pe care Sînziana Iacob și soțul său l-au ales pentru fiul lor este Nor, iar în mesajul pus la descrierea primei poze în formulă de trei, a explicat într-un fel semnificația deciziei lor

“3 iunie 2021 a venit pe Pământ minunea și bucuria. Vi-l prezentăm pe Nor Iacob. ? Născut în această dimineață, la 6:30, cu 3635 kg, 52 cm, prin naștere naturală. Nota 10! ? Și ca să fim bine înțeleși din prima, vorbim despre un Nor pufos, un Nor de Lumină, un Nor Norocos, pe un cer întotdeauna senin. Un Nor din care răsare curcubeul. ❤ #NorFermecator”, a scris influencerița pe Instagram, unde a încărcat imaginea de mai jos.

Sursă imagini: Instagram