Situația e critică! Oana Roman, apel îndoioșător către oameni: ”Are nevoie de rugăciuni”

A mai trecut o zi în care Oana Roman speră ca starea de sănătate a Mioarei Roman să se amelioreze. Fosta soție a lui Marius Elisei a făcut un apel înduioșător pe rețelele de socializare, unde își roagă urmăritorii să îndrepte o rugăciune către mama ei.

Oana Roman trece, din nou, prin clipe delicate. Recent, fiica lui Petre Roman a făcut un apel disperat pe rețelele de socializare și le cere oamenilor să se roage pentru sănătatea mamei sale. Duminică, 8 octombrie 2023, Oana și-a vizitat mama, apoi a simțit nevoia să le transmită un mesaj internauților. Starea de sănătate a Mioarei Roman nu este deloc bună, iar în momentul de față este nevoie doar de rugăciuni.

Oana Roman, apel înduioșător către internauți

Mioara Roman are nevoie de rugăciunile și gândurile bune ale oamenilor. Stare de sănătate a fostei soții a lui Petre Roman este, pe zi ce trece, tot mai fragilă. Oana Roman le cere ajutorul urmăritorilor de pe rețelele de socializare și îi roagă să îndrepte o rugăciune către părintele său.

„Dragii mei, mă duc să o iau pe Iza de la prietenii noștri unde a stat în vizită peste weekend, am fost azi la mama și vă spun doar că are nevoie de rugăciuni, multe, are nevoie de rugăciuni de vindecare. Până la urmă lucrurile se întâmplă așa cum vrea Dumnezeu, dar în momentul ăsta e nevoie de rugăciune pentru ea, ca să știți. Știu că voi faceți mereu asta pentru mine, știu că de câte ori vorbesc cu voi vă rugați pentru mine și cum eu sunt atât de singură în această luptă de a o ține în viață cât mai bine, știu că vă am și pe voi alături și vă mulțumesc.”, a spus Oana Roman pe Instagram.

”Mi-a fugit pământul de sub picioare”

În urmă cu doar două zile, Oana Roman mărturisea că starea de sănătate a Mioarei Roman nu este deloc bună și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Fiica lui Petre Roman a trecut printr-o sperietură soră cu moartea atunci când a aflat că femeia ar putea fi internată în spital.

”Azi am avut un moment în care am căzut mental un pic pentru că mama iar nu e bine și aștept să vedem analizele și să decidă doamna doctor dacă trebuie sau nu dusă la spital. Am luat-o pe Isa de la școală și mi-a fugit pământul de sub picioare de oboseală și stres. Se mai întâmplă. Mereu renasc și mai puternică, dar nu pot fi ipocrită să mă arăt vouă în formă dacă nu sunt în formă. Iau o pauză Și revin în forță”, a scris Oana Roman pe rețelele de socializare.