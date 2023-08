Situația ireală trăită de Andreea Bănică pe aeroportul din Iași, în această după-amiază: „Este anormal, suntem luați de proști”

Andreea Bănică a expus pe rețelele de socializare situația ireală pe care a trăit-o, în cursul acestei după-amiezi, pe aeroportul din Iași. Cântăreața a venit în Iași, pentru a susține un concert, însă, odată ajunsă la Terminalul Sosiri, a constatat că șoferul nu poate intra cu vehiculul în zona aceea. De altfel, nu a fost singura în această situație, după cum mărturisește pe Instagram. Iată mai jos, în articol, ce a spus artista.

Andreea Bănică a explicat, pe internet, prin ce situație a trecut pe aeroportul din Iași, în cursul acestei după-amiezi. Cântăreața a mărturisit că, odată ajunsă la Terminalul Sosiri al aeroportului, a constatat că șoferul care urma să o preia nu a putut intra cu vehiculul în zona respectivă. În acest sens, cântăreața a încercat să caute mai multe răspunsuri, să afle de ce nu este posibil acest lucru, având în vedere că în trecut a mai fost preluată cu mașina de la terminal. Dar o parte din întrebările ei au rămas fără răspunsuri. În cele din urmă, a fost îndrumată de o persoană către autobuz.

Ce a pățit Andreea Bănică pe aeroportul din Iași

Autobuzul urma să îi lase pe pasageri într-o parcare. Enervată de condițiile aeroportului, Andreea Bănică și-a amintit de o altă situație pe care a trăit-o, tot în același loc. Mai cu seamă, artista a susținut că a fost pipăită în zona bustului, în urma unui control corporal.

„Este ireal!!! Sunt mulți neștiutori ca mine în acest autobuz. Nici măcar nu știu unde ne duce… Aeroport cu o conducere de râs, cu oameni care dau din cap și nu știu nimic, care nu au nici o răspundere! Este anormal să iau un avion până aici și să fiu pusă să trag de bagaje prin autobuze, pentru că nu poate ajunge mașina să mă ia de la sosiri de unde îi poate lua pe alții culmea, de unde m-a luat de atâtea ori.

Suntem luați de proști și tratați ca proștii! Dacă aș fi știut, mi-aș fi făcut alt plan (nu mai zburam sau îmi trimiteam bagajele cu mașina). Nu e prima oară când pe acest aeroport pățesc ceva. Să reamintesc cum mi s-a făcut un control corporal (am fost pipăită pe sâni)!!! Da, exact cum auziți! Verificată dacă am silicoane probabil. Am trecut peste acel episod neplăcut însă observ că pe acest aeroport încă se întâmplă multe nereguli. Nicio informație spre ajutorul oamenilor! Nici una”, a scris Andreea Bănică la Instastory.

Vezi și ANDREEA BĂNICĂ, MESAJ FĂRĂ PRECEDENT DUPĂ 15 ANI DE CĂSNICIE. „AI PIERDUT VERIGHETA”. CE I-A FĂCUT SOȚUL EI, LUCIAN

Vezi și CUM ARATĂ ACUM FIICA ANDREEI BĂNICĂ. SOFIA ARE 14 ANI ȘI ESTE O ADEVĂRATĂ DOMNIȘOARĂ

Dezvăluirea unei persoane, după ce artista a povestit prin ce a trecut azi

În cele din urmă, Andreea Bănică a reușit să urce în mașina care ar fi trebuit să o preia de la terminalul din aeroport. De altfel, tot în același loc, a avut parte de o situație și tânărul care a venit să o ia pe artistă de la aeroport.

„Una peste alta, sunt minunată de acest respect pe care ni-l oferă cei din aeroportul din Iași. Jur că eu așa ceva n-am pățit”, a spus cântăreața. Apoi, a postat un mesaj pe care i l-a trimis un prieten virtual.

„Andreea! Mama a suferit o intervenție chirurgicală la stomac și, în urma tratamentului cu chimioterapie a ajuns să cântărească 50 de kilograme. La fiecare trei luni, trebuie să meargă la control în Italia (menționez că nu îmi permit să călătoresc cu ea, căci în Italia o așteaptă sora mea) iar de fiecare dată am rezervat un bilet de avion cu asistentă (care include un cărucior cu rotile). Când s-a întors nu m-au lăsat să o iau cu mașina, au spus să aștept în parcare, în ciuda faptului că mama se afla în cărucior cu rotile.

Nimeni nu a venit să o aducă în parcare, după ce am făcut scandal și le-am explicat că mama este în cărucior cu rotile, după o oră și jumătate de așteptare m-au lăsat să mă duc să o iau! Incredibil!! A fost o experiență dezastruoasă! Managerul ar trebui să-și prezinte demisia! Oamenii care merg la tratamente, vai de capul lor să îi pui să meargă cu autobuzul sau lăsați în scaun cu rotile”, i-a scris o urmăritoare.

Sursă foto: social media