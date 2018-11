Situație disperată pentru tatăl Denisei Răducu: ”Nu o să îmi mai revin niciodată”

Situație disperată pentru tatăl Denisei Răducu, după decesul acesteia. Bărbatul nu poate să treacă peste tragedia pierderii copilului și recunoaște că viața sa nu va mai fi niciodată ca înainte. Mai mult, tatăl Denisei nu mai poate trăi fără pastile, iar asta se întâmplă după ce a rămas paralizat.

Emilian Răducu a devenit dependent de pastile și are puterea să recunoască adevărul. Dar moartea Denisei l-a afectat atât de mult, încât știe că vor rămâne sechele pentru toată viață. Și nici nu este de mirare. Atunci când un părinte supraviețuiește propriului copil nu se poate vorbi decât despre o dramă incomensurabilă.

„De când a decedat Denisa stau doar pe pastile, totul după ce am paralizat. Iau pastile de un an şi ceva, am rămas cu unele sechele, care cred că o să fie pe viaţă, nu o să îmi mai revin niciodată”, a declarat Emilian Răducu pentru Click!. „Nu mi-a fost uşor să îmi văd fiica cea mică între patru scânduri”, mai spune el.

Situație disperată pentru tatăl Denisei Răducu. Anul acesta s-a împlinit un an de la moartea artistei

Pe data de 23 iulie s-a un an de la moarte Denisei Manelista. Cântăreața a murit la vârsta de 27 de ani după ce a fost diagnosticată cu o boală foarte gravă care a ținut-o numai în spital în ultimele luni de viață. Denisa Răducu, cunoscută publicului ca Denisa Manelista, s-a stins din viață, anul trecut, după ce a fost diagnosticată cu o boală cruntă la ficat. Cântăreața ajunsese să aibă doar 23 de kilograme și vomita, regulat, cantități semnificative de sânge, așa cum s-a întâmplat și în ultimele zile din viața sa. După un astfel de episod, artista care avea doar 27 de ani, a intrat în comă.

Cântăreața fusese diagnosticată cu cârcinom hepatocelular (cancer hepatic primar), o afecțiune cu mortalitate ridicată, speranța de viață a pacienților nedepășind 20 de luni de viață din momentul diagnosticării. Un astfel de cancer apare cel mai adesea pe fondul cirozei. Potrivit sfatulmedicului.ro, 25% din pacienţii diagnosticaţi cu cancer hepatic primar nu par a avea factori de risc infectosi şi nici ciroză, de aceea corelaţia dintre neoplasm şi fibrozarea parenchimului se admite că existând, însă nu este obligatorie.

