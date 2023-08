Situaţie ingrată pentru Elena, plecată la muncă în Italia: „Îmi trimite mama bani din România”

Institutul Național de Asigurări Sociale a anunţat printr-un mesaj mii de persoane că au rămas fără Venitul de Cetățenie. Printre aceşti români se află şi Elena Rotaru, o femeie de 51 de ani, care are o fiică de 18 ani, elevă de liceu.

Elena a ajuns în Italia în urmă cu 23 de ani și de atunci locuiește în Catania. Acolo s-a născut şi fiica ei. Nu are un loc de muncă, iar singurul venit din care se putea descurca era acest ajutor social.

Femeia a primit mesajul zilele trecute, dar a înțeles cu adevărat ceea ce înseamnă abia când a mers la CAF (biroul teritoriale care oferă asistență fiscală cetățenilor). Acolo a cerut lămuriri cu privire la reînnoirea contribuției datorate fiicei sale, iar angajaţii i-au explicat faptul că nu va mai avea venituri.

„Am rămas cu un mesaj”, spune Elena Rotaru, după sms-ul primit de la INPS (Institutul Național de Asigurări Sociale) care îi comunica suspendarea Venitului de Cetățenie).

„Se știa că venitul de cetățenie va fi eliminat, dar nu credeam că va fi scos și de la o persoană într-o situație ca a mea. Fiica mea, care tocmai a împlinit 18 ani, trebuie să facă ultimul an de liceu. Am de plătit chiria”, a declarat Elena jurnaliștilor italieni.

Elena a fost nevoită să aplice pentru Venitul de Cetățenie

Timp de 15 ani, până în 2022, a lucrat ilegal într-un magazin de mobilă. Primea o sută de euro pe săptămână, pentru a lucra cinci zile pe săptămână, până la ora 13.30.

„De fapt, la un moment dat, m-au angajat legal. Am lucrat cu contract doi ani, apoi m-au mutat la negru”, spune ea. A încercat să-și găsească un loc de muncă mai bun și mai bine plătit, dar nu a reușit. Are o diploma de tehnician dentar, obținută în România, pe care nu a putut-o folosi niciodată în Italia. „Nici nu știu dacă merită. Ce vreau să spun este că nu sunt ignorantă, am studiat… Atâta timp cât am muncit, chiar dacă ilegal, nu mi-a trecut niciodată prin cap să cer Venitul de Cetăţenie. Apoi, în februarie 2022, am fost trimisă acasă.

Patronii au decis să țină doar tinerii în magazin. Nici nu sper să-mi mai găsesc de lucru ca vânzător. Dar nici măcar în curățenie. Chiar și în curățenie este dificil. După pandemie, în vremuri de dificultate economică, familiile încearcă să aibă grijă singure de bătrân. Nu am avut niciodată ocazia să aplic pentru cetățenia italiană, pentru că trebuie să dovedești că ai un anumit venit. Și cum să o dovedesc fără să fiu în regulă?”, explică Elena.

Astfel, în octombrie 2022, forțată de situaţia în care se afla, Elena a obținut Venitul de Cetățenie: „Erau 668 de euro, pentru că era și contribuția pentru fiica mea, care era încă minoră”.

Acum, femeia este ajutată de mama ei care a rămas în România. „Este puțin ciudat, nu-i așa? De obicei trimiți banii de aici în țara ta. La mine, însă, se întâmplă invers. Sunt o persoană optimistă, sper mereu că lucrurile se vor schimba. Sper să găsesc ceva pentru mine, dar uneori e greu. Omul se simte umilit”.