Slăbește și nu se mai oprește. Cum arată Amalia Năstase după ce a dat jos 28 de kilograme

Amalia Năstase s-a decis în urmă cu câteva luni să producă o schimbare în viața ei și a reușit să slăbească 28 de kilograme, aproape o treime din greutate. Totul a fost posibil cu ajutorul dietei oloproteice gândită de un medic italian, pe care Amalia Năstase l-a cunoscut la centrul medical fondat de medicul Constantin Stan, soţul Andreei Berecleanu.

Pe lângă dietă, Amalia Năstase a urmat şi o serie de tratamente corporale, menite să-i asigure tonifierea şi slăbirea armonioasă. “The Benjamin Button effect. Am intinerit de la 58 de ani la 35 de ani. 💪💪💪“, a scris vedeta la imaginea postată, drept dovadă că are în jur de 68 de kilograme.

“Woooow!! F tareee!! Ai fost incredibil de disciplinata!! Fara asta era imposibil!! So great job!!/ Jos palaria! Respect pentru determinare, sinceritate, disciplina si super rezultat!/ Deci, cum?!?! Incredibil… Felicitări! The only way is up!“, sunt doar câteva comentarii primite la imaginile de pe Instagram.