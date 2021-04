Smiley a dezvăluit secretul! Asta face de când a devenit tătic: ”Că tot am fost întrebat!” / ”Fantastic!”

Smiley este tătic de aproape o lună, iar rolul pare să i se potrivească precum o mănușă. Mai întâmpină el greutăți, dar fața-i radiază, după ce minunea a avut loc în viața celebrului cuplu. Iubitul Ginei Pistol avea să dezvăluie cum trece el de problemele care par mai delicate.

S-a simțit dator să împărtășească asta cu fanii lui curioși. ”Am primit multe mesaje în care m-ați întrebat cum fac față situației din viața mea. Răspunsul este poza asta. Meditația mă ajută să ma calmez și să continui. Sunt curios, pe tine ce te calmează?”, a scris Smiley în dreptul fotografiei postate. ”Pe mine mă calmează. Mă ajută meditația. Am trecut și printr-o anxietate, depresie… Iar meditația mă ajută mult”, ”Cu perdea, fără? În tinerețe, un mare Gigi. Acum mi-e de ajuns o cană cu ceai cald, meditația m-a ajutat enorm as well, chiar și rugăciunea. Făcând sport, parcă elimin mult mai ușor tot ce e negativ… Dar cred că cel mai mult contează oamenii pe care îi lași în cercul tău, în casa ta”, ”Fantastic”, au fost reacțiile admiratorilor cântărețului. (CITEȘTE ȘI: CUM S-A CUPLAT SMILEY CU GINA PISTOL! CHIAR ARTISTUL A FĂCUT DEZVĂLUIREA: ”NU-I UȘOR PENTRU O FEMEIE SĂ STEA CU MINE!”)

Smiley a dezvăluit secretul! Asta face de când a devenit tătic: ”Că tot am fost întrebat!”

Smiley a mărturisită că tot ce face fiica sa Josephine Ana Maria îl impresionează și o privește ore în șir. „Atunci când am ţinut-o pentru prima dată în braţe, am rămas şocat că toate temerile mele au dispărut într-o fracţiune de secundă. Cumva era ceva care îmi lipsea şi doar s-a ataşat trup şi suflet de tine. Aşa fizic, mirosul e de muşeţel, e un miros liniştitor, de fericire, combinat cu temeri, cu transpiraţie multă, e o combinaţie ciudată. (NU RATA: SMILEY, SCHIMBARE TOTALĂ DE CÂND A DEVENIT TĂTIC. CUM A REUȘIT ARTISTUL SĂ TOPEASCĂ KILOGRAMELE ACUMULATE)

Mă uit cum se trezeşte şi are un ritual care pentru mine este un adevărat spectacol. Deschide ochii uşor, începe să se întindă şi face toate feţele posibile. E foarte expresivă. E ceva fantastic. Avem momente în care ne uităm unul la altul, ochi în ochi, şi la un moment dat zâmbeşte”, a declarat Smiley.

Sursa foto: Instagram