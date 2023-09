Smiley a pierdut buletin, acum și permis auto! Cum l-au prins polițiștii pe starul Pro TV

În cursul zilei de sâmbătă, artistul Smiley a rămas fără carnet de conducere, după ce ar fi gonit cu peste 100 km/h într-o zonă de limitare a vitezei de 50 km/h, în județul Tulcea. Potrivit unei surse locale, starul Pro TV a primit și o amendă. Iată mai jos, în articol, detaliile.

În cursul acestei după-amiezi, artistul Smiley a fost sancționat de oamenii legii, după ce a depășit limita de viteză, în județul Tulcea. Pe drumul Agighiol – Tulcea, pe DJ 222, la km 9+300, cântărețul a circulat cu o viteză de 104 km/h. În zona respectivă, limita de viteză este la 50 km/h. Polițiștii au depistat fapta și l-au sancționat potrivit legii. Smiley a rămas fără permis auto pentru următoarele 90 de zile. De asemenea, i-a fost aplicată o amendă în valoare de 1.305 lei.

„Polițiștii au depistat, pe DJ 222, km 9+300, în zona de limitare a vitezei de 50 km/h, un bărbat care conducea un autovehicul cu 104 km/h. Conducătorului auto i-a fost reținut permisul de conducere, suspendată exercitarea dreptului de a conduce vehicule, pentru 90 de zile și aplicată o amendă, în valoare de 1.305 lei”, a transmis IPJ Tulcea, arată tulceanoastra.ro.

Vezi și CE AU PUTUT SĂ FILMEZE MAMA ȘI TATĂL LUI SMILEY. PĂRINȚII JURATULUI DE LA VOCEA ROMÂNIEI AU ÎNREGISTRAT TOTUL PE O CASETĂ

Smiley a luat amendă în 2020, după ce a depășit viteza legală pe autostradă

Nu este prima oară când artistul este amendat de oamenii legii pentru depășirea vitezei legale. În anul 2020, cântărețul a fost amendat de polițiști, după ce a depășit viteza legală pe Autostrada Soarelui. A luat o amendă de 580 de lei și trei puncte penalizare.

„Am fost testat antidrog de către Poliția Română care organizează filtre în drum spre mare. Desigur că am ieșit negativ. Din păcate, am picat un alt test: cel de viteză. Am depășit viteza legală de pe autostradă cu aproape 25 km/h. Am luat amendă, așa cum era firesc, însă îmi pare rău, în primul rând, pentru că am dat un exemplu prost. Sunt un om care crede în reguli și în necesitatea respectării lor, ceea ce va îndemn pe toți să faceți pentru siguranță, normalitatea și liniștea noastră a tuturor”, este mesajul scris de Smiley, în 2020, pe Facebook.

Tot atunci, Ministerul de Interne a reacționat pe Facebook, după postarea lui Smiley: „Dragă Smiley, greșeala recunoscută este pe jumătate iertată… ca și amenda primită astăzi. Ai termen 15 zile să poți plăti jumătate din minimum prevăzut de lege. P.S. Privește partea bună. Până acum ai pierdut doar buletinul”.

Vezi și CE SALARIU ARE, DE FAPT, SMILEY LA VOCEA ROMÂNIEI, DE LA PRO TV. SUMA ÎNCASATĂ DE JURAT ESTE FABULOASĂ ȘI INACCESIBILĂ MULTOR VEDETE DE LA NOI

Sursă foto: CANCAN.RO