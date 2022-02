Smiley: “Am tendința să mă retrag într-un colț!” Juratul de la „Vocea României” se lasă cuprins de teamă și anxietate?

Smiley joacă rolul principal în filmul “Odată pentru totdeauna”, regizat de Iura Luncașu. Artistul impersonează un regizor cuprins de anxietăți și stări depresive puternice, poveste trăită în realitate de Iura Luncașu. Intrându-și în rol, Smiley a vorbit în exclusivitate pentru CANCAN.RO despre lucrurile care îi creează anxietate, dar și despre cum l-a schimbat postura de tată pe juratul de la „Vocea României”. Vedeta de la Pro mai oferă detalii prețioase și despre modul în care va încerca să o educe pe micuța Josephine, în raport cu principiile dezvoltării sale.

Andrei Tiberiu Maria nu este la prima incursiune cinematografică, filme precum “Oh, Ramona!”, “Selfie”, sau “The Godmother” aflându-se în portofoliul artistului. Chiar dacă rolurile au fost mici, l-au pregătit pe Smiley pentru apariția în postura de protagonist al proiecției lansate în urmă cu puțin timp.

“Am tendința să mă retrag într-un colț!”

Chiar dacă se află în lumina reflectoarelor de peste două decenii, Smiley se declară încă un introvertit. Prezentatorul de la “Românii au talent” susține că are tendința de a se retrage, în momentul în care se simte copleșit de atenția prea multor priviri: “Eu am fost destul de lejer în privința asta, ce-i drept când e foarte multă lume în jurul meu am cumva tendința să mă retrag undeva într-un colț, dar nu pentru că am anxietate, ci pentru că așa sunt eu, mai retras de felul meu!”, ne-a declarat Smiley.

În pofida statului de vedetă, juratul de la „Vocea României” spune despre sine că este o persoană cât se poate de normală, dominată de trăiri uzuale, cu fluctuații tipice oricărui om: “Am și cântat despre asta. În ciuda aparențelor, mai am și zile când sunt trist, depresiv nu, dar trist mai sunt! Am și eu motive de tristețe, de nervozitate, de depresie sper să n-am niciodată, dar e boala secolului 21!”

“Îmi doresc să nu-i fie teamă!”

La capitolul viață de tată, Smiley își dorește ce e mai bun pentru fiica sa și a Ginei Pistol, așa cum este și normal pentru un părinte. Făcând o sinteză a propriei dezvoltări, Smiley își pregătește intens terenul pentru creșterea armonioasă a lui Josephine: “Cred că părinții mei m-au crescut cu niște valori sănătoase, pe care eu o să le predau mai departe fiicei noastre, la fel și Gina! Îmi doresc să nu-i fie teamă, îmi doresc să fie mai curajoasă decât generația noastră și cred, judecând după ce văd, copiii pe care îi văd, cred că va fi mult mai curajoasă decât am fost noi! “, a conchis Smiley.

Sursă foto: Instagram.com