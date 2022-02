Ce a răspuns Smiley la întrebarea ”Când îi veți face un frățior lui Josephine?”

Smiley a vorbit despre cel de-al doilea copil. Artistul a fost invitat la podcastul lui Mihai Bobonete, „Da Bravo!”, unde a vorbit și despre fiica lui Josephine, dar și despre un posibil frățior.

După ce faci primul copil, lumea începe să te întrebe când urmează al doilea. O întrebare pe care și Smiley o primește des în ultima vreme.

Smiley spune că nu are un răspuns concret încă.

„N-aș putea să spun. Asta e întrebarea frecventă, aparent pe care mi-o pun și eu mie: Când îi facem un frățior lui Josephine? N-aș putea să răspund la asta, șefa de proiect este aici, care așa…”, a spus Smiley în podcastul lui Mihai Bobonete. Juratul de la „Românii au talent” a completat declarația invitatului său: „Bineînțeles că aici Gina poate să zică «Acum? Acum când am slăbit și eu?»”.

Smiley recunoaște că Gina Pistol este cea care se trezește cel mai des noaptea, iar el uneori nici nu o aude pe Josephine când plânge. Artistul îi schimbă scutecul fiicei sale și se implică creșterea ei.

„Mă mai trezesc și eu. În multe situații dorm lemn și nu aud nimic. Acum o să înceapă înțărcarea. Gina încă alăptează. E drept că Gina se trezește mult mai des. I-am zis că are o armă în plus față de mine. Eu pot să mă chinui să o legăn, nimic. Încă îi fac baie cu teamă, că eu nu sunt foarte îndemânatic. Mă descurc la schimbatul scutecului. Acum am început diversificarea. Mă străduiesc să fiu în viața fiicei mele cât de pot de mult. Îmi place jobul ăsta de tată. A slăbit Gina, chiar a slăbit. Acum e pe ultima sută de metri ca să ajungă la forma care a consacrat-o”, a mai spus Smiley.