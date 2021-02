Smiley, dezvăluire în direct! Cum l-a anunțat Gina Pistol că va deveni tătic pentru prima oară

Smiley a făcut o dezvăluire în direct! Artistul a mărturisit modul surprinzător în care Gina Pistol l-a anunțat că va deveni tătic pentru prima oară.

Lucian Colarez a venit la ”Românii au talent” pentru a-și demonstra talentul. Bărbatul, în vârstă de 32 de ani, a cântat o piesă de dragoste în limba spaniolă, cu care i-a impresionat pe jurați, dar mai ales pe Andra. Artista s-a ridicat în picioare pentr a-l aplauda după prestația spectaculoasă.

Pe de altă parte, deși Smiley a afirmat că nu este un fan înfocat al muzicii latino… nu a rămas indiferent la momentul de pe scenă. Artistul a mărturisit că prestația lui Lucian a fost una demnă de un concert la care s-ar duce.

”Eu nu ascult muzica asta deloc, nu m-a prins niciodată, dar pot să apreciez felul în care o cânți tu, adică ești de acolo. Dacă închideam ochii ziceam că e unul care a venit din Spania și ne cântă de-alea d-ale lor. Ai o voce foarte bună. M-am uitat ca la un spectacol. Felicitări!”, a spus Smiley. Iar replicile au cotinuat.

”E foarte interesant cât de mică e lumea. Mucho embarazada… așa i-am zis eu lui David Bisbal când l-am văzut ca să-i arăt că știu spaniolă. Glumesc”, a spus Andra, la care Smiley a mărturisit cum l-a anunțat Gina Pistol că este însărcinată. Acest lucru s-a întâmplat într-un mod inedit, tot în limba spaniolă.

”Mie așa mi-a zis Gina, la un moment dat mi-a zis: mucho embarazada! Soy embarazada. Și eu eram mucho”, a dezvăluit Smiley. Iar Andra a fost impresionată de dezvăluirea artistului și a reacționat: ”Vai, ce frumos”, a spus Andra.

Gina Pistol și Smiley vor deveni părinți pentru prima oară

La sfârșitul lunii septembrie, viitorii părinți au făcut un video emoționant în care au anunțat și sexul bebelușului. (VEZI AICI: SMILEY&GINA PISTOL, LUAȚI PRIN SURPRINDERE DE ROLURILE DE VIITORI PĂRINȚI)

„Noi acum înseamnă trei! În urma unor analize medicale, acum câţiva ani, am aflat că şansele ca eu să rămân însărcinată pe cale naturală sunt foarte mici. Iată că Dumnezeu a avut alte planuri pentru noi! Am avut multe emoţii, nici nu am îndrăznit să mă bucur sau să răspândesc vestea până când nu i-am auzit inima cum bate şi am stiut că totul este bine…

Când i-am auzit prima dată inima bătând, mi-a fugit pământul de sub picioare, aveam confirmarea că va fi bine. A fost o surpriză că am rămas însărcinată, eu credeam că sunt obosită şi că am o dereglare hormonală. Când am făcut testul şi i-am spus lui Andrei, pur şi simplu ne uitam unul la altul şi ne-a bufnit râsul, nu ne venea să credem”, a spus Gina Pistol în filmulețul postat pe Youtube.