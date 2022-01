Smiley, dezvăluiri emoţionante despre tatăl său: „M-am dus în dormitor și am început să plâng”

Smiley este fără doar și poate unul dintre cei mai iubiţi artişti din România. Acesta a reuşit să câştige aprecierea publicului datorită talentului său, dar şi a versurilor în care s-au regăsit foarte mulţi dintre fanii săi. Puţini sunt cei care ştiu faptul că unele dintre acestea au fost scrise în cele mai grele clipe ale cântărețului.

Una dintre cele mai frumoase piese ale lui Smiley care a ajuns rapid la sufletele admiratorilor i-a fost dedicată tatălui său. Piesa a fost scrisă când artistul se afla departe de casă, mai exact în America, și a aflat faptul că părintele său se confruntă cu grave probleme de sănătate.

Invitat într-un podcast, Smiley a dezvăluit că tatăl său a suferit un atac cerebral. Artistul a trecut prin clipe dificile din cauza faptului că se afla la mii de kilometri distanță la acel moment.

„Când a venit refrenul piesei, ideea ei, eram în America, plecat de vreo două luni și jumătate. Era o zi foarte frumoasă afară. Și țin minte că am vorbit cu mama și am simțit că ceva e în neregulă. Am întrebat-o ce s-a întâmplat și cumva a fost nevoită să-mi spună. Tatăl meu suferise un atac cerebral și ei nu mi-au spus. Eu nu știam! Se întâmplase cu două – trei săptămâni înainte să-mi spună.

După ce am închis telefonul cu mama, m-am dus în dormitor și am început să plâng, dar nu mă mai puteam opri. În timp ce plângeam, auzeam o voce în cap care-mi zicea: Scrie, scrie, scrie! . Dar așa, de nicăieri. Poate o să ziceți că sunt nebun. Și am scris refrenul asta: îmi e dor de tine, tata, vreau să ne vedem mai des" , a mărturisit Smiley, în podcast potrivit redactia.ro.

Smiley, poveste de dragoste cu Gina Pistol

Gina Pistol și Smiley sunt doi părinţi fericiţi, iar relația lor a fost mult mai expusă publicului, încă din perioada în care prezentatoarea TV a rămas însărcinată. Cu toate acestea, puțini sunt cei care știu detalii despre cum a luat naștere povestea lor de iubire. Gina Pistol a risipit misterul.

„Noi ne știam de mult timp! Acum patru ani, pe la sfârșitul lunii martie, am început să vorbim. Eram cu mesaje, recomandări de filme și am ținut-o așa mult timp. Cel mai mișto era că existau fete care credeau că este singur și se dădeau pe lângă el, iar pentru mine era super-funny. Mă uitam să văd până unde se duc și ce fac. Îi ziceam lui Andrei: «Fata aia mai avea puțin și se împiedica de mine, noroc că eram pe acolo și eu că cine știe ce-ți făcea, te răpea»”, a povestit Gina Pistol în podcastul lui Speak.

Sursă foto: Instagram