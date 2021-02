Smiley, luat prin surprindere, dar a răspuns! Ce nu vrea să afle niciodată copilul lui despre el

Gina Pistol și Smiley vor deveni părinți probabil luna viitoare. Artistul și iubita lui au făcut deja tote pregătirile în casă pentru venire ape lume a ”moștenitorului”. Ce nu vrea, însă, Smiley să afle niciodată fetița lui despre el?

Invitat recent în cadrul unui podcast realizat de către Damian Drăghici, iubitul Ginei Pistol și-a amuzat teribil fanii. ”Ce nu ai vrea să afle niciodată copilul tău despre tine?”, a fost întrebarea lui Damian Drăghici. Iar răspunsul a fost unul genial. Care a stârnit hohote de râs. ”Cu câte fete am fost înaintea lu’ maică-sa”, a spus Smiley, cu zâmbetul pe buze. (CITEȘTE ȘI: CINE A SUPĂRAT-O PE GINA PISTOL? MESAJUL LA CARE SMILEY A RĂMAS INTERZIS: ”FOARTE TRIST, DAR ADEVĂRAT!”)

Smiley, despre fetiță: ”N-are nasul meu, e bine! O să fie frumoasă!”

Smiley a dat detalii despre fetița lui care va vedea cât de curând lumina zilei pentru prima dată la Vorbește lumea, emisiunea prezentată de Lora și Cove. El a dezvăluit că, alături de Gina Pistol, a pus aproape totul la punct în casă. Smiley a spus că micuța se va naște la începutul lunii martie. ”Nu știm exact data, mai durează o lună și un pic. Suntem emoționați. De la o vreme, lumea îmi spune Smiley tăticul, nu simplu Smiley!”, au fost primele vorbe ale artistului. ”Avem tot, am pregătit totul. Suntem înarmați până în dinți. Am renovat o parte din camera fetiței, urmează să mai luăm mai multe cât de curând. Dar avem pătuț, cărucioare, scaun de mașină…”, a mai dezvăluit Smiley. (CITEȘTE ȘI: CINE A SUPĂRAT-O PE GINA PISTOL? MESAJUL LA CARE SMILEY A RĂMAS INTERZIS: ”FOARTE TRIST, DAR ADEVĂRAT!”)

Smiley a mai declarat că este emoționat de întâlnirea cu fetița lui. ”Abia aștept. Sunt un pic emoționat, că nu sunt foarte îndemânatic. Sunt încântat că e fetiță! La ecografie am văzut că nu are nasul meu, deci e ok. Cred că o să fie foarte frumoasă”, a continuat Smiley.