Smiley s-a filmat în timp ce mergea spre sediul Poliției. „N-o să vă vină să credeți”. De ce s-a bucurat artistul

Smiley (40 de ani) s-a filmat cu zâmbetul larg pe față. În timp ce se îndrepta spre sediul Poliției, artistul a realizat un videoclip în care explica de ce este așa de bucuros. Are loc o schimbare importantă pentru el!

În luna octombrie 2023, Smiley a fost prins de oamenii legii între Agighiol și Tulcea, în timp ce conducea cu circa 25 km/h peste limita permisă. Artistul nu a văzut semnele de circulație care indicau limita de viteză. Astfel că a rămas fără permis. Acum, după 3 luni în care a fost pieton, soțul Ginei Pistol are voie să se urce din nou la volan.

Smiley a publicat un filmuleț în care se afișa foarte bucuros. Cântărețul a explicat că, după 3 luni în care a fost pieton, merge la sediul Poliției Rutiere pentru a-și ridica permisul de conducere. Artistul se afla pe scaunul din dreapta atunci când a realizat videoclipul, fiind o altă persoană la volan. Astfel că nu se grăbește să se urce pe scaunul șoferului până la primirea oficială a acordului oamenilor legii.

În tot acest timp, cântărețul a stat pe scaunul din dreapta, iar atunci când a avut nevoie să meargă undeva, a apelat la un lat șofer. Iar de cele mai multe ori, soția sa, Gina Pistol a fost cea care l-a însoțit. Însă, de astăzi, lucrurile vor reveni la normal.

Smiley a rămas fără permis în luna octombrie a anului trecut. Artistul nu a vrut să încalce legea, însă nu a fost atent la indicatoarele care arătau limita de viteză. Astfel că polițiștii l-au prins pe picior greșit. La scurt timp, după ce a rămas fără carnetul de conducere, cântărețul a explicat și ce s-a întâmplat. Mai mult, a mărturisit că îi pare rău pentru că le-a dat fanilor săi un exemplu prost.

„Am fost testat antidrog de către Poliția Română care organizează filtre în drum spre mare. Desigur că am ieșit negativ. Din păcate, am picat un alt test: cel de viteză. Am depășit viteza legală de pe autostradă cu aproape 25 km/h. Am luat amendă, așa cum era firesc, însă îmi pare rău, în primul rând, pentru că am dat un exemplu prost.

Sunt un om care crede în reguli și în necesitatea respectării lor, ceea ce va îndemn pe toți să faceți pentru siguranță, normalitatea și liniștea noastră a tuturor”, a declarat Smiley la acel moment.