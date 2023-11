Gina Pistol se bucură că Smiley a rămas fără permis. Dialog genial în mașină. „Plătesc sub formă de troc”

Gina Pistol și Smiley arată, uneori, diferite momente din viața lor personală. De această dată, artistul a vrut să se „plângă” pentru că a rămas fără permis timp de 3 luni, iar în astfel de cazuri greu curge nisipul în clepsidră. Totuși, asta nu i-a împiedicat pe cei doi îndrăgostiți să facă haz de necaz. Dialogul genial a stârnit multe reacții!

Fosta prezentatoare TV și cântărețul formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri celebre de la noi din țară. Sunt împreună de mai bine de 7 ani, iar anul acesta, în data de 27 mai au decis să își unească și destinele în fața lui Dumnezeu. Gina și Smiley au și o fetiță pe nume Josephine, iar de când a apărut pe lume, cei doi și-au luat în serios rolul de părinți. La fel ca în orice familie, și ei se confruntă cu probleme specifice căsniciei. Însă, uneori aleg să glumească pe marginea acestor subiecte.

Citește și: GINA PISTOL A AJUNS PE MÂINILE MEDICILOR! DIAGNOSTICUL NEAȘTEPTAT PRIMIT DE VEDETĂ. CU CE PROBLEME DE SĂNĂTATE SE CONFRUNTĂ SOȚIA LUI SMILEY

Dialogul genial dintre Gina și Smiley

Smiley nu s-a ferit să recunoască în fața tuturor că a rămas fără permis. Deși situația nu este una tocmai roz, acest lucru a „bucurat-o” pe Gina Pistol. Pornind de la acest subiect, între ei doi s-a iscat un dialog genial, care a stârnit foarte multe reacții în mediul online.

„A trecut mai bine de o lună de când am rămas fără carnet. Mai am încă două în care voi fi pieton. Astăzi am mers la grădiniță cu Josephine și Gina a condus. Gina e șoferul meu dimineața.”, a început să spună cântărețul.

În timp ce Smiley explicația situația, Gina Pistol a dat o replică neașteptată.

„Sunt foarte fericită că nu ai permis.”, a zis vedeta, cu zâmbetul pe buze.

Artistul și-a continuat „discursul”, dar la final i-a scăpat și o glumă, făcând referire la soția lui.

„În general merg cu cine se oferă să mă ducă acolo unde trebuie să ajung cu taxiul, cu autobuzul, cu metroul și cu alte mijloace de transport. Mă bucur că soția nu îmi ia mult pentru fiecare transport. M-ai trecut pe caiet?”, a continuat Smiley.

Cu zâmbetul până la urechi, Gina a răspuns afirmativ la întrebarea soțului ei, iar dialogul savuros a continuat.

„Deci, soția nu acceptă plăți cash sau cu cardul. Mă trece pe caiet și apoi plătesc sub formă de troc. Ca să îmi mai scadă din datorie, m-am angajat ca astăzi să îi fac cafeaua.”, a povestit artistul.

Citește și: MOMENTUL ADEVĂRULUI PENTRU GINA PISTOL! SOȚIA LUI SMILEY S-A „SPOVEDIT” ȘI A EXPLICAT DE CE S-A RETRAS DE LA ANTENA 1

Așadar, îi urăm noroc lui Smiley în următoarele luni că nu se știe ce va trebui să dea la schimb în perioada asta pentru confortul de a avea „șofer personal”. Gina, te rugăm, fii blândă cu el!