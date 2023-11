Gina Pistol a ajuns pe mâinile medicilor! Diagnosticul neașteptat primit de vedetă. Cu ce probleme de sănătate se confruntă soția lui Smiley

Ultima perioadă nu a fost tocmai roz pentru Gina Pistol. Printre altele, vedeta se confruntă și cu unele probleme de sănătate și le-a mărturisit fanilor din mediul online că starea ei nu este una prea grozavă. Ce s-a întâmplat cu soția lui Smiley?

Recent, Gina Pistol a apărut în fața urmăritorilor săi din mediul online într-o stare nu prea bună. Fosta prezentatoare de la Chefi le Cuțite le-a dezvăluit fanilor din mediul online că nu se simte tocmai bine, așa că a apelat la ajutorul medicilor. Diagnosticul pus de aceștia a luat-o prin surprindere pe Gina Pistol.

(CITEȘTE ȘI: CUM O FACE SĂ PLÂNGĂ MICUȚA JOSEPHINE PE MAMA EI, CELEBRA GINA PISTOL: „PRIMESC POZĂ ȘI SPUN CĂ ĂSTA NU E COPILUL MEU”)

Gina Pistol: „Asta-s eu azi”

Gina Pistol trece printr-o perioadă destul de grea. Vedeta nu este în cea mai bună formă și asta pentru că unele probleme de sănătate o supără. Confruntându-se cu dureri greu de suportat, partenera lui Smiley a mers la medic, iar diagnosticul pus de acesta a fost unul neașteptat.

Se pare că pe lângă o durere de cap chiuitoare, Gina Pistol se confruntă și cu o nevralgie intercostală, care îi provoacă durei mari. Această afecțiune este o patologie destul de rara care se manifesta printr-un tip de durere care apare la nivelul nervilor aflați între coaste. În anumite situații, nevralgia intercostală poate fi confundată cu durerea de inima și chiar cu infarctul miocardic.

Nevralgia intercostala are ca principal simptom durerea intensa apăruta in zona toracica. Aceasta se resimte ca un junghi, înțepătură sau spasm și poate fi localizată de-a lungul pieptului sau poate iradia din spate în față, de-a lungul coastelor.

„Asta-s eu azi. Durere de cap. Nevralgie intercostală. Minunat!”, a scris Gina Pistol, în mediul online.

(VEZI ȘI: CUM ÎL AȚÂȚĂ GINA PISTOL PE SMILEY: „AȘA ÎL AȘTEPT PE SOȚUL MEU ACASĂ”. BLONDA S-A FILMAT ÎN IPOSTAZE INCENDIARE)

„A fost foarte, foarte greu pentru mine”

Recent, în cadrul unui interviu, Gina Pistol mărturisea că tocmai se reface după o perioadă desul de grea. Vedeta a mărturisit că anul trecut a fost unul plin de greutăți, fapt ce a împins-o și să renunțe la cariera în televiziune.

Vedeta s-a confruntat cu depresia postnatală, a intrat în burnout, iar pe lângă asta a fost și pusă la pământ de COVID de două ori

„Anul 2022 a fost foarte, foarte greu pentru mine. M-am confruntat cu o depresie pe care majoritatea proaspetelor mămici o are, am avut și un episod de burnout destul de urât, am și sindromul copilului sărac, având multe lipsuri în copilărie. Cumva, de la 17 ani, de când am început să muncesc, trag foarte mult de mine tocmai ca să acopăr acele lipsuri pe care le mai am undeva în adâncul meu.

Cred că majoritatea oamenilor mă înțeleg. Așa că am pus multă presiune pe mine și la filmări, și cu toate campaniile pe care le aveam de livrat. Ulterior am avut două episoade de COVID care au dat cu mine de toți pereții. Anul trecut am realizat cât de fragili suntem, de fapt. Așadar, am simțit nevoia să pun stop, nevoia să mă ocup puțin de mine și să mă adun.

Așa cum îmi spunea și Andrei, soțul meu: «Noi avem nevoie de tine să fii sănătoasă și la trup, și la minte, și la suflet »…. Încă nu am reușit să îmi revin sută la sută, dar încerc să am mai multă grijă de mine”, declara Gina Pistol, potrivit viva.ro.