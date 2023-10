Momentul adevărului pentru Gina Pistol! Soția lui Smiley s-a „spovedit” și a explicat de ce s-a retras de la Antena 1

Gina Pistol a devenit mămică în anul 2021, în martie. Ea și Smiley și-au luat în serios rolul de părinți, investind timp în creșterea micuței. Prezentatoarea TV, însă, a trecut prin momente dificile din punct de vedere al sănătății. Despre acest aspect a vorbit în cadrul unui interviu, iar detaliile se regăsesc mai jos, în articol.

Gina Pistol și Smiley, soțul ei, au devenit părinții unei fetițe în luna martie a anului 2021. Prezentatoarea TV și artistul se ocupă îndeaproape de creșterea micuței Josephine. Însă, de-a lungul acestei perioade, vedeta de la Antena 1 a trecut prin situații dificile. În cadrul unui interviu, Gina Pistol a mărturisit că anul 2022 a fost unul greu pentru ea. Soția cântărețului s-a confruntat cu o depresie, dar și cu un episod de burnout.

„Anul 2022 a fost foarte, foarte greu pentru mine. M-am confruntat cu o depresie pe care majoritatea proaspetelor mămici o are, am avut și un episod de burnout destul de urât, am și sindromul copilului sărac, având multe lipsuri în copilărie. Cumva, de la 17 ani, de când am început să muncesc, trag foarte mult de mine tocmai ca să acopăr acele lipsuri pe care le mai am undeva în adâncul meu”, a spus prezentatoarea TV.

Gina Pistol: „Anul trecut am realizat cât de fragili suntem”

De altfel, prezentatoarea TV a mărturisit că e pus presiune asupra ei, atât la filmări, cât și la campaniile pe care le avea de livrat. S-a confruntat și cu două episoade de Covid-19, aspect care i-a afectat sănătatea. De aceea, a decis că este momentul să ia o pauză și să se dedice familiei sale. Totodată, a precizat că nu și-a revenit în totalitate, însă acordă mai multă atenție propriei persoane.

„Cred că majoritatea oamenilor mă înțeleg. Așa că am pus multă presiune pe mine și la filmări, și cu toate campaniile pe care le aveam de livrat. Ulterior am avut două episoade de COVID care au dat cu mine de toți pereții. Anul trecut am realizat cât de fragili suntem, de fapt. Așadar, am simțit nevoia să pun stop, nevoia să mă ocup puțin de mine și să mă adun. Așa cum îmi spunea și Andrei, soțul meu: «Noi avem nevoie de tine să fii sănătoasă și la trup, și la minte, și la suflet». Încă nu am reușit să îmi revin sută la sută, dar încerc să am mai multă grijă de mine”, a spus Gina Pistol pentru Viva.

Sursă foto: social media