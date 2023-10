Protejatul Ginei Pistol a plecat în Spania. Frumoasa soție a lui Smiley a avut grijă de fratele său până când s-a pus pe picioare

Gina Pistol este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite vedete din showbizul de la noi. Prezentatoarea TV se bucură de mult succes datorită aparițiilor pe care le-a avut pe micile ecrane, de-a lungul timpului. S-a retras de pe sticlă atunci când a devenit mamă pentru prima dată, căci și-a dorit să se ocupe îndeaproape de fetița ei, Josephine. Toată lumea știe că blondina este căsătorită cu Smiley și formează o frumoasă familie, însă puțini au habar că moderatoarea de televiziune are un frate mai mic.

Gina Pistol este una dintre vedetele discrete din lumea mondenă de la noi, care a dorit mereu să-și țină viața privată departe de ochii curioșilor. Nu mai este niciun secret faptul că s-a căsătorit cu Smiley și au împreună o fetiță, pe nume Josephine. Puțini știu însă detalii din copilăria blondinei ori faptul că are un frate mai mic. Aceasta a făcut tot posibilul să-i fie mereu aproape lui George, cei doi având o relație aparte. Obișnuiau să se vadă destul de des, însă de când bărbatul s-a stabilit în Spania, revederile parcă sunt mai dulci și așteptate. În continuare, cei doi țin legătura și au o relație apropiată.

Ce spunea Gina Pistol despre relația cu fratele ei, George

George Paul Pistol a părăsit România de ceva vreme și s-a mutat în Spania, unde duce un stil de viață diferit față de-al surorii lui. Bărbatul locuiește cu partenera lui de viață și lucrează la un brand renumit de haine.

Soția lui Smiley vorbea, acum ceva vreme, despre relația pe care o are cu George. Fosta prezentatoare TV spunea că ea a fost stâlpul casei de la o vârstă fragedă. „Avem o relaţie foarte frumoasă. Îmi iubesc familia foarte mult. Am făcut şi aş face orice pentru fratele meu, pentru cei dragi. Încă de la o vârstă foarte mică am fost stâlpul casei, mi-am asumat rolul ăsta. Se spune că nici o frunză nu cade acolo unde nu trebuie. Tot ce am experimentat în trecut m-a făcut omul care sunt acum. Iar pentru asta nu pot decât să fiu recunoscătoare”, spunea vedeta, notează Libertatea pentru Femei.