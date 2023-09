Medicii nu i-au dat nicio șansă Ginei Pistol. Smiley a dezvăluit totul despre momentul delicat pe care l-a trăit alături de actuala sa soție

Gina Pistol și Smiley formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbizul autohton. De altfel, au ales să meargă pe un drum comun în urmă cu șapte ani. Între timp, au devenit părinți și s-au căsătorit. De-a lungul timpului, viața de cuplu a fost pusă la încercare, întâmpinând diverse obstacole. De exemplu, artistul a dezvăluit, într-un podcast, un moment delicat pe care l-a trăit alături de actuala sa soție. Atunci, medicii i-au spus Ginei Pistol că sunt șanse să nu devină mămică. Însă, o minune a avut loc în viața lor – micuța Josephine a venit pe lume! Detaliile se află mai jos, în articol.

Gina Pistol și Smiley formează un cuplu de mai bine de șapte ani. Cei doi au ales să se căsătorească în data de 27 mai 2023, iar CANCAN.RO v-a arătat, în exclusivitate, detaliile de la marele eveniment, AICI! Cei doi sunt părinții unei fetițe pe nume Josephine. Drumul până la asimilarea rolului de părinte, însă, nu a fost unul ușor. Iar despre acest aspect a vorbit chiar Smiley, în cadrul unui podcast. Își doreau să devină părinți, însă medicii nu i-au dat Ginei Pistol șanse. Totuși, minunea a avut loc, iar acum se bucură de viața de familie.

Smiley a dezvăluit că Ginei Pistol nu i s-au oferit șanse din partea medicilor să devină mămică, dar minunea s-a produs!

Nu și-au putut explica modul în care a avut minunea din viața lor. Acum, Smiley și Gina Pistol sunt părinți cu acte în regulă și își dedică timpul creșterii celei mici. În cadrul podcastului, artistul a făcut o serie de dezvăluiri legate de acest aspect.

„Dacă nu s-a întâmplat ceva, înseamnă că trebuie să mai așteptăm un pic. Trebuie să avem un pic de răbdare. Și cred că mie și Ginei ni s-a întâmplat minunea asta, pentru că, pentru noi, chiar a fost o minune faptul că Gina a rămas gravidă, faptul că a dus sarcina până la capăt. Că avem un copil sănătos. S-a întâmplat efectiv, fără să facem niciun efort, nimic. A fost dorit, dar nu a fost planificat. Ginei nu i s-a dat nicio șansă să rămână gravidă.

Și eu i-am spus, atunci, când mi-a zis treaba asta, să aibă răbdare. I-am zis că nu e după noi. Dacă e să se întâmple, se va întâmpla. Și cred că atunci nu m-a crezut. Lucrurile s-au așezat într-un moment în care ea a fost pregătită pentru asta, în primul rând. Că ea este dătătoarea de viață. (…) Cumva a venit într-un moment în care eram în pauză. Imaginează-ți cât de bine s-au așezat lucrurile. Pentru că eu nu am mai fost plecat, nu am mai fost solicitat săptămână de săptămână. Am timp să trăiesc fiecare etapă!”, a dezvăluit Smiley, în podcastul lui Mihai Morar.

