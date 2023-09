Cum s-au fotografiat Smiley și Gina Pistol, la o zi după ce artistul a rămas fără permisul auto

Smiley și Gina Pistol au postat imagini din Delta Dunării. Cei doi îndrăgostiți nu au plecat singuri, ci însoțiți de fiica lor, micuța Josephine. La o zi distanță după ce a rămas fără permisul auto, artistul s-a filmat pe barcă, alături de soția și fiica lui.

În urmă cu o zi, Smiley a rămas fără carnet de conducere, după ce ar fi gonit cu peste 100 km/h, în județul Tulcea, într-o zonă de limitare a vitezei de 50 km/h. Vezi aici mai multe detalii.

La o zi după ce oamenii legii l-au sancționat potrivit legii, lăsându-l fără carnet auto și aplicându-i o amendă de 1.305 lei, artistul s-a fotografiat într-un cadru de vis, în Delta Dunării. Smiley și Gina Pistol, alături de fiica lor, Josephine, s-au bucurat de o plimbare cu barca pe Dunăre, bucurându-se de spectacolul natural al zonei. De altfel, cântărețul a încărcat pe rețelele de socializare o serie de fotografii, printre care și una cu soția și fiica lui.

Smiley și Gina Pistol s-au căsătorit în luna mai a acestui an

Smiley și Gina Pistol s-au căsătorit în data de 27 mai 2023. Detaliile au fost prezentate, în exclusivitate, AICI. După marele eveniment, cei doi îndrăgostiți au plecat în luna de miere. Au ales să meargă în sudul Franței. Smiley și Ginuța au trăit o experiență unică și au avut parte chiar și de câteva peripeții. De exemplu, într-o zi, Smiley s-a rătăcit de soția lui, pe străduțele înguste din Gordes, Franța. În cele din urmă, Smiley și Gina s-au regăsit în fața unui local, unde prezentatoarea TV se înfrupta dintr-un desert.

„După ce am dat o tură pe acolo, am pornit spre Gordes, un sătuc blocat în timp, dar care arăta impecabil. Aici s-a filmat și pentru Emily in Paris, dar și pentru a Good Year. Și cum ne plimbam noi pe străduțele înguste ale sătucului, iar eu eram fascinat de ce vedeam și filmam tot, m-am pierdut cu ochii în telefon și m-am pierdut și de Gina. Bă ești nebun? Nici la nuntă nu mi-au furat-o, să se fi întâmplat tocmai aici? O fi fugit? Am căutat și-n sus, și-n jos, și-n lung, și-n lat, Gina… nicăieri. O fi fost răpită de vreun balaur? Am încercat să o sun, dar nu era semnal. Na belea acum”, a spus Smiley, în videoclip. Filmulețul cu Smiley și Gina Pistol poate fi văzut aici.

Sursă foto: social media