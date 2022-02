Smiley și Gina Pistol au angajat o bonă pentru micuța Josephine. Câți lei îi plătesc salariu lunar

Cântărețul Smiley și partenera sa, Gina Pistol, au împreună o fată pe nume Josephine, în vârstă de aproape un an. De curând, aceștia au luat decizia de a angaja o bonă pentru a avea grijă de unicul lor copil.

Josephine a venit pe lume în urmă cu aproximativ un an. Gina Pistol s-a chinuit multă vreme până a o naște pe micuță. Smiley pare a fi un tată fericit și împlinit, alături de noua sa familie.

CITEȘTE ȘI: SMILEY ȘI GINA PISTOL, SĂRUTĂRI PĂTIMAȘE ÎNTR-UN SUPERMARKET

Smiley a angajat o bonă pentru Josephine

În urmă cu puțin timp, Smiley a fost invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță, acolo unde a povestit că a angajat o bonă pentru micuța Josephine. Cu toate că și el, dar și Gina sunt ocupați cu viața profesională, cântărețul a declarat că ar vrea ca în permanență să fie unul dintre ei acasă, cu fiica lor sau măcar cu un membru al familiei.

”Gina se pregătește de filmări. Avem un pic de treabă acuma. Avem o bonă, cu care ne înțelegem foarte bine, care vine în timpul zilei, și dacă e nevoie mama, mama Ginei. Și, oricum, cred că o să stau și eu mai mult pe acasă, că n-aș vrea să fim amândoi plecați în același timp”, a spus Smiley.

Cât costă să angajezi o bonă?

Salariul pe care îl poate negocia o bonă din România poate varia în funcție de programul de lucru, dacă este angajată full-time sau part-time.

O persoană care lucrează ca bonă în România câștigă de obicei aproximativ 3.460 de lei pe lună. Salariile variază de la 1.690 de lei, cel mai mic salariu, la 5.390 de lei, acesta fiind cel mai mare salariu. Sumele cu care sunt plătite bonele variază în funcție de experiență, abilități, sex sau locație.

Salariul mediu este de 3.530 de lei pe lună, ceea ce înseamnă că jumătate dintre persoanele care lucrează ca bonă câștigă mai puțin de 3.530 de lei. Cealaltă jumătate câștigă mai mult de 3.530 de lei pe lună. În România, 25% dintre bonele câștigă mai puțin de 2.350 de lei, în timp ce 75% dintre acestea câștigă mai mult de 2.350 de lei pe lună.

Gina Pistol și Smiley au luat deja cadoul de majorat pentru Josephine

Gina Pistol și Smiley au vorbit recent despre ce surpriză urmează să primească Josephine în ziua în care ea va deveni majoră. Deși este mult prea devreme pentru a se gândi la acea zi, cei doi parteneri sunt foarte entuziasmați.

”Noi am făcut o treabă, fix înainte să plecăm la maternitate. Eu i-am zis Ginei că aș vrea să facem o filmare, la Josephine în cameră, să-i vorbim ei la 18 ani (n.r. – să-i transmită un mesaj). Și Gina mi-a zis că nu poate, că o să plângă… dar fix înainte cu jumătate de oră sau o oră, înainte să plecăm la maternitate, am pus telefonul să vorbim.

Nu ne-am făcut niciun plan, am zis hai să vorbim despre ce simțim. Și atât am zis… draga noastră Josephine, și am început să plângem amândoi ca proștii”, a spus Smiley.

VEZI ȘI: SMILEY ȘI GINA PISTOL AU PREGĂTIT DEJA CADOUL DE MAJORAT PENTRU JOSEPHINE, FIICA LOR