Soacra tinerei ucise în Olanda uluiește: Ana Maria ar fi avut amant, care nu știa că e căsătorită! ”Mi-a spus că are o relație cu ea!”

Soacra Anei Maria, soția lui Gabriel Vasiliu, a ajuns la cuțite cu sora femeii ucise în Olanda. Acuzațiile curg de ambele părți, iar noi detalii surprinzătoare din viața tinerei ies la iveală. Ana Maria ar fi avut o relație extraconjugală cu un cetățean străin. Bărbatul nu știa că ea era căsătorită, iar când i-a trecut pe la urechi această informație a vrut s-o verifice. Așa a ajuns să o contacteze pe soacra Anei Maria, căreia i-a spus că se iubește cu nora ei. CANCAN.RO are detalii despre povestea amantului secret, dar și despre datoriile pe care Gabriel le are de plătit, după moartea soției sale.

Ana Maria și Gabriel Vasiliu, finalist la emisiunea ”Puterea dragostei”, erau căsătoriți civil de patru ani. Anul acesta, în septembrie, ar fi trebuit să ajungă și în fața altarului, dar destinul dramatic al femeii ucise în Olanda le-a spulberat planurile. La aproximativ o săptămână de când Ana Maria a fost condusă pe ultimul drum, noi detalii surprinzătoare încep să iasă la iveală. Soacra tinerei a povestit, pentru CANCAN.RO, cum a aflat despre faptul că Ana Maria avea o relație secretă cu un cetățean străin. Tincuța Vasiliu a fost contactată de un bărbat care i-a mărturisit că are o relație cu Ana Maria.

”Am descoperit ceva și nu mi-a convenit, ca orice mamă. Mi-a scris chiar persoana respectivă. Era un personaj care avea la profil poza ei. Este un tip pe care nu îl cunosc, este străin. Mi-a spus că are o relație cu ea și mi-a cerut să îi confirm dacă este nora mea. Am tras-o atunci la răspundere, am întrebat-o dacă este adevărat și nu mi-a spus nici da, nici nu, a lăsat capul în jos, rușinată. Mi-a zis să blochez persoana respectivă și acolo am terminat. Nu am continuat, ca să nu se supere Gabi. I-am zis că va rămâne totul între noi, în familia noastră”, a povestit, pentru CANCAN.RO, Tincuța Vasiliu.

Femeie spune că, deși se înțelegea foarte bine cu nora ei și aveau o relație apropiată, a descoperit că aceasta i-a ascuns multe lucruri.

”Nu te omoară nimeni degeaba”

De pildă, Tincuța Vasiliu nu știa că Ana Maria este plecată în Olanda, ci credea că este în Elveția, unde administrează un restaurant. A aflat întâmplător unde locuia, de fapt, nora ei, când fiul ei, în libertate la acea vreme, a plecat să-și viziteze soția. Ulterior, a auzit că Ana Maria ar fi obișnuit să meargă regulat în Olanda încă din perioada în care nu forma un cuplu cu Gabriel.

”Eu am divinizat-o pe fata asta. O imploram să vină acasă, să se liniștească, că Gabi nu are nevoie de noi, are nevoie doar de ea. Dacă ați ști cât bine i-am vrut eu acestui copil, să o aduc pe calea cea bună! Știam că era urmărită de cineva, dar nu știam că ia bani sau ceva. De noi a ascuns multe, de rușine. Nu te omoară nimeni degeaba. Ea era de mult în Olanda, nu de acum, de când cu Gabi. Eu nu o cunosc decât de 4 ani, nu știu ce a fost cu viața ei, ce a făcut și ce nu a făcut. Nu mi-a dat niciodată motive să cred că nu-mi iubește copilul sau nu mi-l respectă”, a mai spus soacra Anei Maria.

”O sărăcie de femeie”

Tincuța Vasiliu a fost deranjată de recentele afirmații ale surorii Anei Maria, care are pretenții la averea acesteia. Larisa a declarat că Tincuța Vasiliu ar fi făcut chef la două zile după înmormântarea nurorii ei. Aceasta a mai spus că soacra a blestemat-o pe tânără să se întoarcă acasă între patru scânduri și nu ar fi venit nici măcar cu o lumânare la cimitir.

”Cum aș fi putut să vin fără flori, de ce nu se uită că am scris socrii pe coșul ăla mare cu trandafiri și crini albi? Să îi fie rușine! Dumnezeu să vadă toate răutățile pe care le face ea! Am chemat fanfara de bine ce mi-a părut, ce aberații! Eu nu am băgat nimic în gură de două săptămâni. O sărăcie de femeie, în loc să se ducă să învețe carte, că sunt niște analfabete, așa au fost toate, nu își văd de treaba lor”, a mai adăugat Tincuța Vasiliu, care spune că ea și soțul ei plătesc datoriile pe care Gabriel le are după moartea Anei Maria.

Mai exact, acesta ar fi făcut credit la bancă de 20.000 de euro, pentru a cumpăra o mașină, pe care a trecut-o pe numele soției lui. După trei săptămâni de când fostul concurent de la ”Puterea dragostei” a ajuns după gratii, soția lui a vândut mașina.

”Nu a vrut să treacă mașina pe numele nostru”

Familia lui Gabriel nu știe exact unde sunt banii încasați în urma vânzării. Ana Maria le-a spus că i-a pus în contul ei, dar nu sunt siguri de asta. Cert este că acum părinții lui Gabriel au rămas cu ratele pe cap.

”Sora ei și Ana stăteau împreună, cred că făceau aceleași treburi împreună, dar ea nu știa ce probleme avea Gabi cu ea, datoriile care i-au rămas copilului meu de pe urma ei. El a făcut credit la bancă pentru mașina pe care ea a vândut-o. Nu a vrut să treacă mașina pe numele nostru, a trecut-o pe numele ei și nu ne-am opus. Acum, datoriile le plătesc eu și cu taică-su, suntem bolnavi, dar ne place să dormim cu capul pe pernă liniștiți. Noi plătim câte 4.000 de lei pe lună din salariul meu și din pensia soțului meu”, a mai dezvăluit, pentru CANCAN.RO, Tincuța Vasiliu.

Soții Vasiliu și fiul lor au angajat deja un avocat care să se ocupe de situația bunurilor pe care le-a avut Ana Maria, inclusiv a banilor din cont.

