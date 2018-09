Șoc în televiziune! O vedetă X Factor a făcut atac cerebral

O vedetă X Factor a făcut un atac cerebral! Cântărețul Chico a fost transportat de urgență la spital acolo unde medicii i-au făcut investigațiile necesare.

Cântărețul se află în continuare în spital. Familia, dar și apropiații sunt alături de el, iar medicii se ocupă în continuare de cântăreț în aceste momente. Un reprezentant de-al lui Chico Slimani i-a rugat pe cei din presă să le ofere intimitate familiei cântărețului. (CITEȘTE ȘI: CARLA’S DREAMS, ÎNLOCUIT LA MASA JURAȚILOR DE LA “X FACTOR”, DUPĂ CE PAPARAZZII CANCAN.RO L-AU SURPRINS FĂRĂ MASCĂ. ADEVĂRUL DESPRE ACEASTĂ DECIZIE A ARTISTULUI)

„Putem confirma ca, din nefericire, Chico a suferit un accident vascular cerebral. A fost un soc urias pentru Chico, pentru sotia lui si pentru cei doi copii ai lor. De asemenea, a fost un soc urias pentru prietenii apropiati si pentru restul familiei lui Chico. Va multumim anticipat pentru ca ii oferiti lui Chico si familiei sale ceva intimitate in acest moment. In prezent Chico este supus unor teste suplimentare, iar alte declaratii vor fi oferite in scurt timp”, a transmis un reprezentant al cântărețului.

Chico a participat la X Factor în 2005

Chico este căsătorit cu Daniyela, ei fiind părinții a două fete, Lalla-Khira si Zacharia. Chico, al cărui nume întreg este Chico Slimani, a participat la X Factor în 2005 și a fost pe locul 5, asta în ciuda faptului că la prima audiție nu a fost plăcut de Simon Cowell. (VEZI ȘI: DUPĂ EXPERIENȚA SA DE JURAT LA ”X FACTOR”, HORIA BRENCIU SE LANSEAZĂ ÎN AFACERI. ”MĂ GÂNDESC SERIOS SĂ…” CE VREA SĂ DESCHISĂ ARTISTUL)

Ulterior, cântărețul și-a construit o carieră în lumea muzicii, hitul său „It’s Chico Time” apărând în topurile din Marea Britanie. Melodia a fost atât de bună încât a întrecut până și hit-urile Madonnei din perioada respectivă. În 2012 artistul a avut un nou succes în lumea televiziunii, participând la show-ul „Dancing On Ice”, după ce Chesney Hawkes s-a retras din pricina unei accidentări. Chico a terminat concursul pe locul 3.