Șoc la Kanal D! Ce se întâmplă, de fapt, când camerele de filmat de la Puterea Dragostei sunt închise. Două concurente s-au bătut

Roxana și Bianca au fost implicate într-un conflict dur pe durata show-ului “Puterea Dragostei”. S-a ajuns chiar și la agresiuni fizice. Este, de-a dreptul, incredibil ce se întâmplă, de fapt, când camerele de filmat sunt închise.

Deranjată că Iancu a ajuns în cătușe cu Bianca, Roxana și-a pierdut cumpătul. A înjurat, a aruncat cu ce a apucat în cei care o supăraseră, a lovit-o pe Bianca și l-a atacat și pe Jador, care intervenise și el la un moment dat, ca să o calmeze, conform wowbiz.ro.

Roxana a sărit să o bată pe Bianca doar pentru că bruneta era legată cu cătușele de fostul ei iubit, Iancu Sterp. Imediat au intervenit concurenții din casă ca să le despartă și să o potolească pe Roxana care își pierduse cumpătul. Tânăra concurentă de la Puterea dragostei a înjurat și a făcut foarte urât, a urlat ca Bogdan Mocanu să vină odată în casă și să-l elibereze pe Iancu din cătușele cu care îl prinsese de Bianca.

Luată de val, Roxana a vrut să arunce cu un ghiveci de flori, apoi, i-a aplicat o lovitură lui Jador. Hamude și ceilalți concurenți au rămas șocați: “Ce capac i-a dat lui Jador!”, au povestit ei apoi.

Roxana a plecat apoi din casă, s-a retras în culise și a amenințat că iese din emisiune. Fetele rămase în casă au comentat ieșirea ei și au dezvăluit că Roxana ar fi vrut să o lovească și pe Thalida.

Cu lacrimi în ochi, la testimoniale, Bianca a povestit că îi este foarte teamă de Roxana. “Sper ca ceea ce a făcut Roxana să fie doar de televizor, nu concep ca o persoană să atace așa pe cineva. L-a lovit și pe Andy. Dacă eram afară, probabil fugeam. Dar aici în casă a avut cine să mă ajute. De aceea am teama de la hotel! Nu știu cum ar putea reacționa dacă se va întâmpla ceva între noi și la hotel”, a spus Bianca.

După ce a fost lovită de Roxana, Bianca a avut o cădere nervoasă. Chiar înainte ca Andreea Mantea să anunțe favoriții săptămânii, concurenta emisiunii Puterea dragostei a izbucnit în plâns și a avut nevoie să se așeze.

„Nu cred așa ceva. De ce nu ai plâns atunci și plângi acum? Dacă mie îmi place de un bărbat, eu fac teatru? I-au sărit capacele”, a spus nervoasă Roxana, iar Andreea Mantea a continuat: „Bianca, îți este teamă de Roxana?”.

„Mă deranjează pentru că nu este prima dată când se întâmplă. Mi-a fost luată și protecția, mi-au fost luați și banii și mi-a plecat și iubitul. Eu nu pot să cred. Cum să nu ripostez, Andreea? Eu nu am pus mâna pe ea, a pus ea mâna pe mine. Cum să nu reacționez? Eu când am greșit am fost foarte taxată. Fără pic de bun simț, dar să vină la mine așa… Sare la hotel, sare aici la mine. Dacă am 40 de kilograme. Chiar nu înțeleg și mă simt foarte aiurea”, a spus concurenta printre suspine.

„Câte am îndurat eu timp de șapte luni?”, i-a spus și Roxana.

„Cine merită să fie în marea finală? Astăzi trebuia să aflăm cine sunt favoriții. Nu o să îi mai aflați azi, ci în gală. Tot în gală veți afla vcine este cuplul favorit, care va câștiga suma de 1500 de euro. Favoriții cei mai votați dar și cuplul favorit vor merge în marea finală. Dar vom afla mâine în gală. Cele opt ore s-au terminat”, a spus Andreea Mantea.