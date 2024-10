Șoc total pentru cei de la Visuri la cheie, după ce au vizitat o familie pe care au ajutat-o acum 6 ani. Ce au descoperit

Traian Popa, un tată singur cu trei copii, este bărbatul care atunci când și-a văzut casa finalizată de echipa „Visuri la cheie”, a căzut în genunchi și a sărutat pământul. Gestul lui a emoționat pe toată lumea, iar recunoștința se putea observa în privirea bărbatului. Au trecut 6 ani de la acel moment special, iar întreaga echipă s-a decis să îl viziteze pe Traian. Aceștia au avut un șoc atunci când au intrat în locuință!

Multe familii au trecut prin magia „Visuri la cheie”, mulți oameni s-au bucurat să vadă că au un loc pe care-l pot numi acasă, iar printre ei se numără și familia Popa. Traian Popa, un tată singur cu trei copii, și-a îndeplinit acest vis, de a avea o casă, în urmă cu 6 ani. În prezent, întreaga echipă s-a decis să îl viziteze pe acesta, asta pentru că au datoria de a îndeplini un alt vis, cel al unei familii cu o poveste asemănătoare ca a bărbatului.

Echipa „Visuri la cheie” s-a dus să-l revadă pe tatăl și copiii cărora le-au îndeplinit visul de a avea o casă, în urmă cu 6 ani. Întâlnirea a fost emoționantă și s-a lăsat cu multe povestiri, dar mare le-a fost mirarea să vadă copiii care crescuseră atât de mult, dar și casa care era neschimbată după o perioadă atât de lungă de timp. De asemenea, toți sunt mândrii de cât de frumos au crescut cei mici și de treaba bună pe care Traian a făcut-o, acesta fiind un tată singur.

De asemenea, arhitecta echipei a fost foarte surprinsă să vadă că, deși Maria a crescut și nu mai este doar o fetiță, ea nu a renunțat la fluturașii pe care Cristina i-a pus pe peretele ei, aceștia având o semnificație specială pentru ea.

„Cristina Joia: În tot acest timp, ai stat cu fluturașii.”

„Maria: Da, mă veghează de fiecare dată.”

„Cristina Joia: S-a mai întâmplat ceva incredibil. Atunci când am făcut fluturii în camera Mariei, din exces de zel, că așa sunt eu, am făcut foarte mulți, am comandat mulți și mi-au mai rămas câțiva și nu îmi venea să îi arunc. Eu am păstrat timp de 6 ani de zile acești fluturi, neștiind exact unde o să îi pun. M-am tot gândit că o să găsesc o fetiță la „Visuri”care o să îi aprecieze în camera ei și o să vină momentul, așa că i-am ținut timp de 6 ani. A venit momentul. Fluturii care au fost în camera Mariei mari se vor regăsi în camera Mariei mici și poate și Maria mare o va veghea de la distanță pe Maria mică.”