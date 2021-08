Șocant! Ce a putut să îi facă un tată din Vaslui, propriei fiice, în timp ce mama era plecată la muncă în străinătate

Șocant! O femeie din satul Pușcași, județul Vaslui a sesizat Poliția, aceasta făcând acuzații grave la adresa soțului! Femeia reclamă că bărbatul a abuzat de propria lor fiica, în vârstă de 16 ani, câtă vreme ea a fost la muncă, în Spania.

Potrivit decşaraţiilor femeii, bărbatul a întreţinut raporturi sexuale cu propria fiică. În plus, o bătea cu făcălețul pe minoră, dacă aceasta nu reușea să o convingă pe mamă să le trimită mai mult de 50 de euro.

Totul ar fi ieșit la iveală în urmă cu trei săptămâni, când bărbatul ar fi auzit că fiica sa și-a făcut un iubit. “A fost foarte gelos, așa mi-am dat eu seama. A întrebat-o cine a mușcat-o de gât și a lovit-o cu toată forța”, povestește mama Corina, în vârstă de 32 de ani.

Femeia susține că a depus, împreună cu adolescenta, plângere penală la postul de Poliție din Pușcași, însă lucrurile nu se mișcă. “Eu aș vrea ca el să fie dovedit mai repede și să fie decăzut din drepturile părintești, ca eu să pot pleca la muncă în Spania, dar să iau fetița cu mine. Nu mai vreau s-o las singură în țară, că am văzut ce se poate întâmpla”, spune mama. De partea cealaltă, tatăl acuzat de abuz asupra copilei neagă acuzațiile și cere detectorul de minciuni.

Femeia povestește că fata a fost dusă la examenul de specialitate, la Medicina Legală, câteva zile mai târziu, din cauze obiective. Nu înțelege totuși, spune ea, de ce în alte cazuri de tați care abuzează de proprii copii, se acționează prin arestare preventivă, prin luarea de măsuri imediate, iar în cazul fetei sale nu se întâmplă nimic. Bărbatul a părăsit, între timp, România, scrie vremeanoua.ro.

”Nu s-a întâmplat nimic de când am depus plângerea la Poliția Pușcași”

“Nu s-a întâmplat nimic de când am depus plângerea la Poliția Pușcași. Știu că el a fost chemat la declarații, dar acolo a negat tot și a spus că nimic nu e adevărat. Dar dacă el a negat, gata, s-a terminat ancheta? Copilul acesta povestește cu lux de amănunte, a spus în fața Protecției Copilului, peste tot, cum s-a întâmplat. Că ea rămăsese în grija surorii lui. Dar era învățată să mintă asistenta socială că de dormit, doarme cu Ancuța, cumnata, nu cu tatăl ei. Dar cu el dormea. O și bătea. Dădea în ea cu făcălețul, dacă mă suna pe mine în Spania, iar eu îi spuneam că nu pot să le trimit decât 20 de euro. Eu nu aveam mai mult. Câștigam puțin. Îmi cumpăram parizer și ce era mai ieftin, ca să mănânc, să pot să strâng un ban, ca să fac o cameră acolo, la casa părinților. Iar el, dacă vedea că eu nu am, o bătea pe fată”, spune femeia.

”Îmi venea să mor în acel moment”

”Eu m-am întors în țară după 4 luni, am stat în carantină. Fata nu era lăsată să vină la mine, el îi spunea numai lucruri rele despre mine. Când a venit, eu am avut grijă de ea. Între timp, ea și-a făcut un prieten. Valentin, care venise acasă, a luat-o la bătaie când a văzut că are un semn pe gât. A întrebat-o cine i l-a făcut și apoi a dat în ea. Fata atunci nu a mai putut îndura și mi-a spus totul. Îmi venea să mor în acel moment, când mi-a spus că tatăl ei era gelos, pentru că abuzase de ea de multe ori.

Am mers la Poliție să spunem totul. Fata a fost și a dat declarație, a povestit în amănunt. A venit între timp și Protecția Copilului, unde tot a povestit ce a îndurat. Dar, cu toate acestea, nu s-a întâmplat nimic. El, știind că se face anchetă, a fugit din țară. Acum e prin Germania sau nu știu unde este. Eu, recunosc, vreau să se dovedească mai repede fapta, ca el să fie decăzut din drepturile părintești, ca eu să pot pleca la muncă în Spania, dar să iau fata cu mine. Eu nu o mai las cu nimeni acasă, că uite ce se întâmplă”, spune Corina.

Sursa foto: Pexels.com