Şoferul grec, primele declaraţii după accidentul de la Pasajul Unirii: „Am fost șocat și incapabil să reacționez!”

Şoferul grec care a provocat un accident teribil în Bucureşti a făcut primele declaraţii despre cele întâmplate. Bărbatul a explicat, pentru presa elenă, că nu exista niciun semn care să-i interzică trecerea prin pasaj. Mai mult, acesta a mărturisit că după impact a crezut că nimeni nu a scăpat cu viaţă.

În data de 23 decembrie 2022 a avut loc o tragedie în București, în zona Pasajului Unirii. Autocarul plin cu turiști greci a lovit limitatorul de la intrarea în pasaj, acest lucru cauzând decesul unui bărbat. Deși limitatorul arată faptul că nu pot trece vehiculele care sunt mai înalte de 3,5 metri, șoferul autocarului a spus că aplicația de GPS l-a îndrumat pe acea arteră.

Şoferul grec, primele declaraţii, după accidentul de la Pasajul Unirii

În cadrul unui interviu recent, şoferul grec a susţinut faptul că tragedia nu ar mai fi avut loc, dacă limitatorul de înălțime de la pasaj nu ar fi fost atât de greu.

”Din păcate, am luat decizia să mă îndrept spre tunel. Nu era niciun semn că ar fi fost interzis. Era momentul rău. A fost ca și cum un tren ne-a lovit. Totul s-a întâmplat într-o secundă. După impact, nu credeam că cineva va scăpa cu viață. Am auzit strigăte și plâns peste tot! Am fost șocat și incapabil să reacționez! Din păcate, eu eram la volan. Putea fi altcineva.

Dacă bara de metal nu ar fi fost atât de grea, nu am fi fost răniți, am fi fost în viață și acum ne-am fi plimbat prin București. Sunt gata să apar în Justiție, ori de câte ori mă cheamă! Îmi pare foarte rău pentru ce s-a întâmplat! Nimeni nu ar fi putut evita!”, a spus șoferul pentru presa elenă.

Între timp, băiatul și soția pasagerului decedat în accident au venit la INML pentru a recunoaște cadavrul.

În prezent, şoferul grec este cercetat pentru ucidere din culpă. De asemenea, potrivit avocatului acestuia, polițiștii i-au ridicat şi dreptul de a conduce pe teritoriul României.