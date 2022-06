Soldații lui Putin îi cer să-i trimită acasă. Rușii din Donețk au ajuns la capătul puterilor

Soldații ruși din Donețk s-au filmat în timp ce recitau o scrisoare către Vladimir Putin, în care îi cer să fie trimiși în Rusia. Imaginile au apărut pe Telegram și ilustrează regimentul 113 care acuză modul în care s-a făcut mobilizarea în război.

Soldații din Donețk i-au recitat o scrisoare lui Vladimir Putin în care cer să fie trimiși înapoi în Rusia. În cadrul discursului, rușii invocă o legendă în care Liderul de la Kremlin ar fi ieșit, în anul 1989, să negocieze cu protestatarii și ar fi iars documentele secrete la sediul KGB din Dresda, Angelikastrasse 4 în fața clădirii.

„Stimate Putin Vladimir Vladimirovici. Vi se adresează personalul companiei întâi, batalionul 5 pușcași, regimentul 113 al rezerviștilor din Republica Populară Donețk, cantonați în Oblastul Herson. Ne adresăm ofițerilor Republicii Federației Ruse și colonelului KGB care în 1989 și-a apărat subordonații. Nu putem găsi un răspuns cererilor noastre legitime (…) Indiferența aparatului de stat obligă din nou poporul să-și apere drepturile”, a spus reprezentantul regimentului 113. (CITEȘTE ȘI: Se pregătește asasinarea lui Vladimir Putin!? Ce plan au pus la cale apropiații liderului de la Kremlin)

Soldații din Donețk au transmis prin scrisoare că nu li s-a efectuat un control medical înainte de a fi trimiși pe front. De asemenea, au înfruntat foamea, lipsa medicamentelor și a oricărui suport material, pentru a putea rezista în Ucraina.

Video from pro-Russian Telegram: DNR 113th regiment complains to Putin they’ve been fighting on the front in Kherson region “in hunger and cold;” no meds. They say they’re thrown to the slaughter without proper weapons, and ask to return to Donetsk, to stop mobilization there. pic.twitter.com/jLDTil2nmK

— Christopher Miller (@ChristopherJM) June 2, 2022