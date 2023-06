Solstițiu de vară 2023. La ce oră are loc, de fapt, și ce nu ai voie să faci azi

Astăzi, miercuri, 21 iunie, la ora 17:58, are loc Solstițiul de vară pentru anul 2023, marcând oficial începutul verii astronomice. Acest fenomen nu numai că marchează schimbarea sezonului în calendar, dar aduce cu sine și cea mai lungă perioadă de lumină naturală a Soarelui într-un an. În emisfera sudică, acest moment semnifică începutul iernii. Iată ce obiceiuri au legătură cu ziua de astăzi.

Solstițiul de vară are loc atunci când Pământul atinge partea de orbită în care Polul Nord are înclinarea maximă față de Soare. În termeni populari, numele de solstițiu semnifică faptul că „soarele stă”.

În lunile iunie, iulie și august emisfera nordică este mai înclinată spre Soare. În acest sens, în jurul acestei perioade emisfera nordică primește cea mai multă lumină și căldură.

În data de 21 iunie a fiecărui an calendaristic are loc solstițiul de vară și este considerată cea mai lungă zi din an pentru că longitudinea astronomică a Soarelui formează un unghi drept perfect de 90°.

După Solstițiul de vară, durata zilei va începe să scadă treptat, iar cea a nopții va crește pe parcursul următoarelor 6 luni, până la 21 decembrie, când va avea loc Solstițiul de iarnă. În emisfera sudică a Pământului, acest fenomen se desfășoară într-un mod invers.

CITEȘTE ȘI: 10 obiceiuri care ți-ar putea distruge telefonul și cum le poți evita!

Tradiții și obiceiuri care au loc atunci când începe solstițiu de vară

Tradițiile și superstițiile asociate cu solstițiul de vară au rădăcini adânci, întrucât cea mai lungă zi luminată de Soare din an este considerată un moment de echilibru, de răscruce și de schimbare, o zi a absolutului, în care focul, simbol al Soarelui, joacă un rol important.

Solstițiul de vară a fost întotdeauna asociat cu strângerea recoltei și a marcat începutul unor tradiții și obiceiuri speciale. Odată cu sosirea acestei perioade, se aprind focuri în Noaptea de Sânziene, în special în locuri înalte și lângă ape stătătoare, pentru a îndepărta bolile și necazurile. În unele locuri, oamenii aprind torțe care sunt purtate prin câmpii pentru a îndepărta dăunătorii.

De asemenea, această perioadă este considerată propice pentru organizarea nunților. Sânzienele au originea într-un cult ancestral al Soarelui, iar în unele regiuni, această sărbătoare mai este numită și „Cap de vară”, notează Ziarul Unirea.

VEZI ȘI: Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, Sânzienele și Drăgaica, sărbătorite pe 24 iunie. Tradiții și superstiții