Sonny Flame, declarații acide la adresa lui Zanni: ”Urmărește asta de la început”

Sonny Flame a făcut parte din echipa Faimoșilor în primul sezon al show-ului ”Survivor România”. Artistul urmărește, cu interes, noul sezon și face declarații acide la adresa lui Zanni.

Tensiunea atinge cote maxime în echipa Faimoșilor. Zanni este unul dintre cei mai controversați concurenți, iar stilul său direct de a spune lucrurilor pe nume nu este agreat de toți colegii săi.

Nu de puține ori, Zanni a fost în conflict cu coechipierii săi, iar acest lucru i-a dezbinat pe Faimoși. Din experiența trăită în Republica Dominicană, în opinia lui Sonny Flame, protejatul lui Alex Velea are un plan bine pus la punct, iar strategiile sale sunt gândite.

”Zanni urmărește asta (să îi elimine pe cei mai buni concurenți, n. red.) de la început. Când a vorbit pe plajă cu Jador, în primele episoade, a amintit faptul că dacă îi votează pe cei slabi nu o să fie bine, că rămân ei să se dueleze la final și ar fi mult mai greu. Deci, el are un scop bine definit de la început. Oricum, fiecare își joacă cartea cum știe”, a spus Sonny Flame, potrivit Wowbiz.

Zanni, poveste de viață impresionantă

Zannidache Hubert Edmond, cunoscut de prieteni mai ales ca Zanni, a venit la Survivor România ca să-și demonstreze că poate să își depășească limitele.

Tânărul de 22 de ani are o poveste de viață impresionantă. Părinții lui l-au abandonat într-un orfelinat și au plecat în Grecia. Zanni a crescut în niște condiții greu de imaginat. Existau zile în care nu avea ce să mănânce, dar nu și-a pierdut speranța că într-o bună zi viața lui avea să se schimbe. (CITEȘTE ȘI: MIZA DE 250.000 DE LEI STÂRNEȘTE ANTIPATII ÎNTRE COECHIPIERII DE LA SURVIVOR: “ABIA AȘTEPT SĂ MĂ PRINZI LA COTITURĂ”)

”Am copilărit, am supraviețuit până la șase ani într-un orfelinat, zilele treceau fără să facem nimic, nu acumulam nimic. Am avut mereu o voce în cap care îmi spunea că este un loc pe pământul ăsta și pentru mine. Le-am făcut pe toate, am tuns iarba, am făcut tatuaje, am tuns, am fost la pizzerie, am fost operator de interior într-un birou”, a mărturisit Zanni la ”Chefi la cuțite”.

După ce a lucrat în mai multe domenii, tânărul și-a dat seama că doar prin muzică se poate exprima. Așa că i-a scris un mesaj lui Alex Velea pe Instagram și i-a cerut ajutorul. Nu se aștepta, însă, ca artistul să îi și răspundă, dar și-a încercat norocul.

”Nu știu ce mi-a dat prin cap, am văzut un Story la Alex Velea și i-am dat mesaj, iar el mi-a răspuns într-un timp extrem de scurt. În scurt timp eram la studio și i-am demonstrat că eu într-un timp foarte scurt asimilez foarte multe informații. Felul în care am crescut m-a făcut un luptător”, a mai spus tânărul.