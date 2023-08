Sophie și Justin Trudeau se despart, după 18 ani de căsnicie. Anunțul făcut de premierul Canadei, pe internet

Justin Trudeau (51 de ani) a anunțat, pe rețelele de socializare, faptul că el și partenera lui de viață, Sophie Trudeau (48 de ani), se despart după 18 ani de căsnicie. Anunțul a fost făcut în cursul zilei de miercuri, 2 august 2023, pe rețelele de socializare chiar de Premierul Canadei. Iată detaliile mai jos, în articol.

Sophie și Justin Trudeau pleacă pe drumuri separate, după nu mai puțin de 18 ani de căsnicie. Anunțul a fost făcut de Premierul Canadei, pe rețelele de socializare, în cursul zilei de miercuri, 2 august 2023. Premierul în vârstă de 51 de ani a notat pe profilul oficial de Instagram faptul că decizia separării a fost luată în urma mai multor conversații „semnificative și dificile”. De altfel, Justin Trudeau a anunțat că vor rămâne „o familie unită”, mai ales că au, împreună, trei copii, pe Xavier, Ella-Grace și Hadrien.

„Sophie și cu mine am dori să împărtășim faptul că, după multe conversații semnificative și dificile, am luat decizia de a ne separa. Ca întotdeauna, rămânem o familie unită, cu o dragoste și un respect profunde unul pentru celălalt și pentru tot ceea ce am construit și continuăm să construim. Pentru bunăstarea copiilor noștri, vă rugăm să respectați intimitatea noastră și a lor. Vă mulțumim”, se arată în mesajul scris de Justin Trudeau, pe internet.

Sophie și Justin Trudeau s-au căsătorit în anul 2005

Sophie și Justin Trudeau și-au pus pirostriile în anul 2005, spre finalul lunii mai. Cei doi au avut apariții elegante și păreau de nedespărțit. La vârsta de 43 de ani, Justin Trudeau devenea Prim-Ministru. El și soția lui, Sophie, aveau apariții dese atât în public, cât și pe internet, postând destul de des fotografii de la evenimente sau din călătorii. În ultimii ani, însă, soția lui Trudeau a redus aparițiile. Anul trecut, de exemplu, la aniversarea nunții lor, Sophie Trudeau declara că „relațiile pe termen lung sunt o provocare în atât de multe feluri”. De altfel, au fost prezenți la Încoronarea Regelui Charles al III-lea. În cele din urmă, cuplul s-a scindat, iar potrivit Biroului lui Trudeau, cei doi au semnat un acord legal.

Sursă foto: capturi video CityNews