Cum a ajuns să arate „iubita” lui Mr. Bean. Matilda are 59 de ani și este de nerecunoscut după ce a apărut în celebra serie britanică de comedie

Matilda Ziegler este o cunoscută actriță engleză, devenind celebră odată cu rolurile Donna Ludlow în EastEnders, Irma Gobb în Mr. Bean și Pearl Pratt în Lark Rise to Candleford. Aceasta a jucat în comedia Mr. Bean, la începutul anilor 1990, iar așa a ajuns și în atenția publicului de la noi. Mulți români s-au întrebat măcar o dată dacă Rowan Atkinson, protagonistul seriei, era împreună cu Matilda. Anii au trecut, iar vedeta de televiziune pare că nu s-a schimbat deloc.

Matilda Ziegler s-a născut în Anglia și devenea cunoscută la noi în țară, pe micile ecrane, datorită succesului ei din serialul Mr. Bean. Era iubita protagonistului în serial, fiind puși mereu în situații hilare. Actrița aducea zâmbetul pe buzele multora și datorită acestui lucru, oamenii o apreciau. Cu siguranță, mulți sunt cei care s-au întrebat măcar o dată, la acea vreme, dacă nu cumva Mr. Bean (Rowan Atkinson) este împreună cu Irma (Matilda) și-n realitate. Ei bine, acest lucru n-a fost real căci actorul a fost căsătorit mai bine de două decenii cu Sunetra Sastry. Cei doi au divorțat, după ce Rowan s-a îndrăgostit de o femeie mult mai tânără. Relația lor a început în 2014, iar „Mr. Bean” a devenit tată, din nou, la 64 de ani.

Cum arată acum Matilda Ziegler

Matilda Ziegler nu este doar actriță de filme și seriale. Aceasta este cunoscută și în lumea teatrului, dar și pentru aparițiile ei în televiziune. Cariera de actriță a început-o odată cu telenovela „EastEnders”, unde a jucat rolul lui Donna Ludlow. Apoi, în Mr. Bean unde a cucerit micile ecrane. De asemenea, Matilda a jucat și în versiunea teatrală a lui Mr. Bean. A avut roluri de voce și în emisiunile de radio.

A mai jucat în: Lark Rise to Candleford (2008-2010), în care a jucat rolul lui Pearl Pratt, în adaptarea BBC a romanului lui Flora Thompson; Harbour Lights (1999); Where the Heart Is (2000); Holby City (2003); An Unsuitable Job for a Woman (1998); The Bill (2003) și Home, alături de Anthony Sher, într-o adaptare a romanului lui J.G. Ballard.

În ceea ce privește viața personală, Matilda este căsătorită cu actorul Louis Hilyer, cu care colaborează adesea în diverse proiecte. Cei doi au trei copii. Ziegler are 59 de ani și se pare că vârsta este doar un număr. Au trecut anii, însă nu și-au făcut simțită prezența pe chipul Matildei.

