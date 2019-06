Sora Elei Crăciun s-a măritat! Iubitul o ceruse de nevastă chiar de Paște

Mare sărbătoare în familia Elei Crăciun! Ana, sora vedetei, s-a căsătorit civil! Iubitul o ceruse de nevastă chiar de Paști, atunci când s-au și logodit. Ceremonia a avut loc la Primăria Sectorului 3.

Pentru această ocazie, cele două surori au avut apariții vestimentare impresionante, alese cu mult bun gust.

Ana a purtat o rochie albă, până la genunchi, semnată Alexandra Calafeteanu, accesorizată cu pantofi albi tip stiletto și cercei fini, și a ținut în mână un buchet cu bujori albi și roz.

La rândul său, Ela Crăciun a ales o rochie galbenă, creată de Alina Cernățescu, cu volane la extremități, sandale argintii și cercei tip candelabru.

“Ana a avut parte de o zi superbă, memorabilă. Ei sunt împreună de cinci ani, iar cererea în căsătorie a avut loc chiar în ziua de Paști. După cununie, am avut o petrecere în familie la un restaurant din Herăstrău. Nunta va avea loc anul viitor. Până atunci așteptăm nepoții”, a spus Ela Crăciun.

Ana, sora vedetei, este medic chirurg.

Ieșea scandal între ele când erau mici

Ela Crăciun, prezentatoarea emisiunii “Numai de bine”, a lansat cartea “9 luni fără griji”, adresată viitoarelor mămici. Ela Crăciun a venit la marele eveniment alături de sora ei mai mică, despre care vedeta avea să facă niște dezvăluiri.

„Noi nu ne-am înțeles până la 18 ani. Mă plângeam ei acum câteva zile, îi spuneam că Alex și cu Alessia (doi dintre copiii Elei – n.r.) se ceartă tot timpul și se bat. Iar ea mi-a zis: „Auzi, tu ai uitat că noi ne-am bătut până la 18 ani?”. Eu nu suportam că mi-o punea mama în cârcă, trebuia să am grijă de ea, iar ea mă pâra dacă făceam vreo prostie”, a povestit Ela Crăciun, pentru Libertatea.ro.

„După ce eu am plecat, m-am mutat de acasă, ea a venit cu mine într-o altă casă a părinților mei, care era nelocuită. Ne-am dorit independență. Era în liceu, iar eu, la facultate. De atunci, am fost nedespărțite, până acum vreo 3 ani, când a plecat ea de acasă, iar eu am suferit enorm. Și acum mai am momente în care îi zic: dacă vrei vreodată să te întorci acasă, eu te primesc! Abia te aștept! Stăteam pe balcon amândouă, beam cafeaua împreună. A zis că sunt prea mulți copii pentru ea și s-a mutat cu soțul ei”, a adăugat Ela Crăciun.