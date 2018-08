Sora Elenei Gheorghe naște azi: „A sosit ziua cea mare!”

Elena Gheorghe trece prin emoții mari! Marți (21 august), sora ei, Ana Pîrvulescu, urmează să nască. Deși zilele trecute spunea că mai este cel puțin o săptămână până la termen, iată că fetița s-a grăbit să vină pe lume.

Ana Pîrvulescu, sora Elenei Gheorghe, va deveni mamă pentru a doua oară. Ea urmează să nască o fetiță. Elena Gheorghe a publicat o imagine și un mesaj emoționant, pe contul ei de Instagram.

„A sosit ziua cea mare…vine prințesa. Tremurăm amândouă de emoție de parcă n-am fi trecut prin experiența asta niciodată, dar de fiecare dată e atât de diferit și de intens. Mulțumim din sufler pentru gândurile voastre curate. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Naștere ușoară, iubita mea surioară!”, a scris Elena Gheorghe pe Instagram.

Recent, Ana Pîrvulescu a scris și ea un mesaj emoționant. Ea a lăudat-o pe celebra ei soră, spunând că a fost alături de ea în tot acest timp. Elena Gheorghe e mai „panicoasă” și nu o scapă din ochi pe sora ei.

„Cine nu are o soră, să-și roage părinții să o facă. În ultima perioadă de sarcină am fost super răsfățată și nu m-a slăbit nicio clipă din ochi! Astăzi am fost împreună la consult și am aflat că pitica va veni puțin mai devreme. Ce bine că o să mai fiu ținută într-un bol de sticlă încă vreo câteva zile de mătușica cea „panicoasă” care nu-și lasă sora să-și plimbe nici măcar geanta. Așa e ea dintotdeauna, mereu grijulie și protectoare cu sora mai mică. Așa cum sper să fie și Lucas cu viitoare surioară!”, a scris Ana Pîrvulescu.