Sora Oliviei Steer a murit la doar 38 de ani. Boala cumplită care a răpus-o pe Lavinia

În urmă cu 9 ani, Olivia Steer a trăit drama vieții sale. Sora vedetei, Lavinia, a murit la vârsta de 38 de ani, după o luptă grea cu cancerul. Tânăra locuia în Oradea și avea un băiat pe care îl creștea singură.

Sora fostei prezentatoare TV a fost răpusă de cancer la 38 de ani. A fost o lovitură cruntă pentru Olivia Steer și a fost una dintre cele mai grele lovituri pe care le-a primit de la viață. Lavinia a fost diagnosticată cu cancer chiar în momentul în care era însărcinată, iar la cinci ani după ce a născut tânăra s-a stins din viață. Alex, fiul acesteia, seamănă foarte bine cu mama lui.

„Chiar dacă fizic sora și tatăl meu nu mai sunt, avem o legătură. Când am o dilemă mă gândesc ce ar fi zis tata sau Lavinia și găsesc răspunsul. Când Lavinia a plecat puțin, am încercat să deslușesc întrebarea. Sora mea a descoperit că avea cancer la câteva luni de sarcină și am încercat să găsesc alternative. Lavinia a fost prinsă în caruselul alopatiei și a mai trăit cinci ani. A murit când Alex, fiul ei, avea cinci ani. Fiul ei seamănă foarte mult cu ea. Are aceeași ochi verzi. Este frumos. Mama mea l-a crescut pe Alex. Lavinia a născut prin cezariană și după a început să facă chimioterapie, nu a putut să-l mai crească”, a declarat Olivia Steer în urmă cu ceva timp.

Sora Oliviei Steer a fost regizor și preparator universitar şi doctorand la Facultatea de Muzică din Oradea. Fosta prezentatoare TV a rămas cu un șoc de când sora ei a murit din cauza cancerului, iar de atunci s-a documentat foarte bine despre ceea ce înseamnă această boală. De atunci, Olivia Steer este împotriva medicamentelor și intervențiilor chirurgicale. Vedeta consideră că orice boală se poa