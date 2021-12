Sorana (ASIA) spune că relația cu iubitul ei e perfectă, dar că îi este frică să facă un copil: ”Nu vreau să aduc pe lumea asta diabolică pe cineva atât de firav!”

Sorana Darclee, componentă a trupei A.S.I.A., nu se simte prea bine în perioada aceasta a anului, fiind deranjată de vremea de afară. Solista dezvăluie ce face pentru a-și schimba starea de spirit, dar și ce planuri de viitor are cu iubitul său, Cosmin. Frumoasa roșcată dezvăluie că îi este frică să facă un copil cu partenerul său, considerând că lumea în care trăim este una nu tocmai bună pentru o ființă pură așa cum este un copil.

Sorana Darclee și fetele de la A.S.I.A. aveau pregătită marea revenire cu un super concert de revenire, dar pandemia le-a schimbat planul fetelor. În perioada aceasta a anului, Sorana preferă să stea mai mult în casă, vremea de afară nefiind una pe placul său:

”Eu nu pot funcționa iarna! Pe mine mă deranjează foarte mult plafonul acesta de nori și culoarea asta gri, mă face cu creierul. E tot ce nu îmi place! Sunt ca un urs din ăla, îmi place să hibernez! Aș face orice să stau în casă. Nu am răbdare să mă uit la filme, mă obosesc teribil de tare. Mă implic acolo trup și suflet și la sfârșitul lunii mă simt secată de energie. Pe lângă faptul că nu mă pot concentra, adică mă uit la film și imediat îmi pleacă ochii la telefon”

”Am o mică manie cu curățenia, dar cred că toate femeile sunt așa!”

Solista dezvăluie că activitățile care o scot din stările de letargie sunt pictura și, poate ciudat, curățenia. Vedeta dezvăluie că are o adevărată obsesie în ceea ce privește curățenia pe care o face în casă:

”Îmi place să pictez pe vremea asta, am o mică manie cu curățenia, cred că toate femeile au mania asta. Cred că este o boală a femeilor. Din când în când îl ia și pe Cosmin virusul ăsta de la mine.

Chiar am ajutor din partea lui, dar din când în când începe să mai arunce lucruri prin casă, când îi mai zic ceva de dulce. Iubitul meu e mai puțin dezordonat că mai chinuit ceva cu el. Ce fac, fac bine! Mai vine Cosmin în bucătărie, gătește. Înainte trebuia să renovez bucătăria, acum nici nu se simte că a gătit, totul curat! Totul spălat, e bucătăria intactă”.

”Nu suntem într-o competiție unul cu celălalt!”

Sorana și iubitul Cosmin sunt împreună de doi ani. Artista l-a cunoscut pe partenerul său după ce a divorțat și face dezvăluiri inedite despre relația pe care o are cu actualul său iubit:

”Noi doi ne înțelegem foarte, foarte bine. Nu am avut niciodată contraziceri. Nu avem de ce, pentru că nu suntem într-o competiție unul cu celălalt, ca să ne certăm unul pe celălalt, să ne așteptăm unul pe celălalt să greșească, să facă ceva nepotrivit. Nu, chiar suntem cei mai buni prieteni, reali.

Nu există lucru pe care să nu îi i-l povestesc, lucru pe care el să nu mi-l povestească. Nu avem orgolii unul cu celălalt.. cu toată lumea da, putem să avem orice fel de orgolii vrem, dar unul cu celălalt nu avem niciodată!

”Mă întreabă maică-mea de ce nu fac copii!”

Ajunsă la 38 de ani, Sorana a dezvăluit faptul că mama sa o presează mereu legat de subiectul copii. Artista spune că este sigură de faptul că ar fi alături de iubitul ei niște părinți buni, dar există motive care o fac să ezite legat de acest pas:

”Mă mai întreabă maică-mea, măi mamă dar nu faci copii? Mamă, fac copil să îl aduc unde? Unde? Asta este singura mea imensă frică! Știu că o să fiu un părinte extraordinar, știu că Cosmin o să fie un tată fenomenal, cei mai iubitori părinți. Dar să aduc un copil, unde? Adică îl protejez 5-6 ani cât îmi stă doar mie în casă, după care pleacă la școala, liceu, facultate și ce se întâmplă cu el și ce-i cu lumea asta și ce o să se întâmple mâine? Habar n-am!

”Nu vreau să aduc pe lumea asta diabolică pe cineva atât de firav!”

Sorana nu ezită să vorbească deschis despre motivele care o fac să nu își dorească cel puțin pentru moment să devină mamă:

”Și atunci nu pot să îmi permit să aduc pe lume pe cineva atât de firav într-o lume atât de diabolică. Asta e gândirea mea și asta mă sperie pe mine. Pentru că mie mi se poate întâmpla oricând, orice, dar n-aș putea permite niciodată să se întâmple ceva copilului meu. Și atunci doar la asta mă gândesc, dacă eu nu sunt, ce o să se întâmple cu el? Ce o să îi facă societatea? Ce pretenții o să aibă societatea de la el în timp ce nu o să îl ajute cu nimic, ba din contră, o să îi pună piedici!”, a dezvăluit Sorana pentru CANCAN.RO.

