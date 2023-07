Sorana Cîrstea, distrusă de CTP pentru convingerile sale: „Face un exercițiu de prostire pe față”

Chiar înainte de debutul la Wimbledon 2023, Sorana Cîrstea a reușit să scandalizeze o lumea întreagă. Printr-o postare pe rețelele sociale, în care s-a arătat o susținătoare a valorilor tradiționale, jucătoarea de tenis a atras antipatia, iar mulți au fost cei care au luat-o în vizor și au atacat-o. Acum, a venit rândul lui CTP să o pună la punct pe sportivă. Jurnalistul nu a iertat-o și a luat-o la rost.

Recent, printr-o postare în mediul online, ce spunea: „Faceți bărbații din nou masculini, faceți femeile din nou feminine, faceți copiii din nou inocenți”, Sorana Cîrstea a reușit să scandalizeze pe toată lumea. Sportiva a fost criticată la scară largă de fani, jurnaliști și apărători ai drepturilor persoanelor LGBTQI+ pentru afirmațiile sale. Văzând amploarea pe care a luat-o subiectul, sportiva a încercat să se explice.

CTP: „Un exercițiu de prostire în față”

Sorana Cîrstea a declarat că afirmațiile sale au fost interpretate greșit, iar mesajul său avea o notă pozitivă și făcea referire la eleganța și atmosfera pe care le-a văzut la Wimbledon, nu la niște valori tradiționaliste. Scuzele jucătoarei de tenis au fost picătura care a umplut paharul pentru Cristian Tudor Popescu. După ce a auzit explicațiile date de sportivă, jurnalistul s-a dezlănțuit la adresa ei, ne crezând niciun cuvânt.

„După ce a sărit din baie, Sorana Cîrstea face și un exercițiu de prostire în față. Afirmă, la conferința de presă de după victoria remarcabilă asupra Tatianei Maria, că «a fost un mesaj pozitiv, legat de eleganța acestui turneu, de faptul că zâmbesc când văd cât e de frumoasă lumea în tribune, cât de frumoși sunt spectatorii aici și câtă clasă este în acest turneu. Deci, ideea din spatele acestei postări a fost una pozitivă».

Zău? Coțofana care i-a ieșit din gură drăgălașei noastre tenismene s-a ouat pe net așa: „Make men masculine again. Make women feminine again. Make children innocent again. Mai lipsește: Make America great again’, nu? Și unde e mesajul pozitiv? Să facem bărbații din nou masculini înseamnă, logic, că ei NU mai sunt masculini. Să facem femeile din nou feminine înseamnă, logic, că ele NU mai sunt feminine. Să facem copiii din nou inocenți înseamnă, logic, că ei NU mai sunt inocenți.

Ce au a face aceste propoziții anti LGBTQ+ tipice dreptei conservatoare cu frumusețea spectatorilor și cu clasa din tribunele de la All England Club? De unde știe Sorana Cîrstea că nu sunt printre ei destui reprezentanți LGBTQ+ – aceștia sunt cumva urâți și declasați, ca semne distinctive?” a spus CTP, în mediul online.

CTP o pune la zid pe Sorana Cîrstea

De asemenea, CTP a mai subliniat că afirmațiile jucătoarei de tenis nu au fost inspirate din eleganța văzută la Wimbledon, având în vedere și reacția acidă pe care Ion Țiriac Jr., iubitul sportivei, a avut-o. Acesta a încercat să își apere partenera însă mesajul lui a stârnit și mai multă revoltă.

„2023 pe scurt. Vreau să știe toată lumea că sunt heterosexual! Așa că mă puteți lăuda pentru curajul meu incredibil!”, este postarea pe care Ion Țiriac Jr. a făcut-o după ce partenera sa a fost linșată mediatic.

Lui CTP nu i-a scăpat nici comentariul bărbatului și l-a luat și pe el în vizor. După ce i-a pus la zid pe ambii, jurnalistul a conchis spunând că la început de Wimbledon Sorana Cîrstea trebuia să aibă altfel de ocupații și nicidecum să facă postări controversate pe internet.

„Și cum să-i facem pe bărbați, femei și copii după vrerea domnișoarei Make – să-i băgăm în spitale psihiatrice, în centre de «reeducare», să-i operăm pe creier, să-i exorcizeze niște preoți? Să li se aplice toate astea Dariei Kasatkina, cu care Sorana s-ar putea întâlni, și tuturor jucătoarelor din circuit care și-au declarat orientarea sexuală diferită de heterosexualitatea trâmbițată de Ion Țiriac jr.?

Nu putem să trăim alături de ei și de ele, lăsându-i în pace, cum i-a lăsat Dumnezeu? Căci, potrivit Papei Francisc, sunt și ei copiii Lui…O întrebare i-aș mai pune talentatei noastre jucătoare: de ce o rodea grija atât de tare să scrie așa ceva în plin Wimbledon, când are a se concentra total asupra tenisului?”, a mai spus Cristian Tudor Popescu.