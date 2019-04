Sore a fost obligată să slăbească 20 de kilograme, ca să nu-i fie afectată cariera!

Cântăreața a mărturisit că a existat o presiune foarte mare asupra ei la scurt timp după ce a născut, și asta pentru că se îngrășase 20 de kilograme, pe care trebuia să le dea jos rapid.

Sore a declarat pentru revista Viva! faptul că a fost sfătuită să slăbească dacă vrea să-i meargă bine în carieră, imediat după ce a născut.

”Știu că poate părea absurd să declar că nu am ținut nicio dietă și totuși am slăbit 20 kg după naștere, într-un timp relativ scurt, aproximativ un an. Doi au trecut până când am ajuns cu corpul la nivelul dorit de tonifiere. Am fost la un nutriționist care îmi dăduse pe gramaj 4-5 mese pe zi, iar timp de o lună nu am slăbit nici 500g. Atunci m-am supărat foarte tare, pentru că pe parcursul sarcinii mi-am auzit foarte multe vorbe demoralizante, de tipul «vai, dacă nu o să îți revii repede la silueta inițială o să fie foarte rău pentru cariera ta» sau «vai, dar și ieri ai mâncat la prânz burger». Îți dai seama că mă afectau toate remarcile într-o oarecare măsură, dar a contat mai mult să mă simt eu bine atunci în sarcină, am avut încredere că voi slăbi ușor și frumos‘, a povestit Sore.

După teama inițială că nu îi va fi ușor să revină la greutatea dinainte de sarcină, în ciuda faptului că metabolismul de 26 de ani ar fi trebuit să fie de partea ei, Sore s-a relaxat și a ajuns la concluzia că poate slăbi și fără diete draconice, urmând doar câteva reguli de bun simț.

Mai mult decât atât, a reușit să slăbească 21 de kilograme fără să renunțe la mâncărurile ei preferate și ”periculoase”, printre care burgeri și cartofi prăjiți.