Sore, despre cea mai ciudată dietă pe care a ținut-o până acum: ”Nu știu cine doamne m-a pus pe mine să încerc”

Frumoasa artistă și-a amintit de perioada în care și-a dorit atât de mult să slăbească, încât a adoptat un regim total contraindicat, de care își aduce aminte și acum, doar că siderată!

Sore a devenit mamă în urmă cu trei ani, însă silueta ei s-a refăcut complet și arată exact așa cum își dorește. Recunoaște că, în trecut, a apelat la o dietă ce i-ar fi putut pune viața în pericol. Ea a povestit pentru prima oară, care a fost cel mai ciudat regim pe care l-a urmat.

„Când eram mai mică, pe la 20 de ani, am ținut o dietă ciudată, nu știu unde am auzit-o, o dietă cu iaurt. Dar se știe că lactatele sunt sursa numărul 1 a celulitei, așa că eu nu știu cine doamne m-a pus pe mine să încerc acea dietă. Nici n-am slăbit, nici nu m-am îngrășat”, a declarat Sore pentru revista VIVA!

Recent, Sore a reușit să slăbească 21 de kilograme fără să renunțe la mâncărurile ei preferate, ba dimpotrivă!

„Eu nu am făcut altceva decât să îi dau corpului meu mâncare doar atunci când îi e foame, să am grijă ce mănânc în ideea că dacă azi mănânc un burger, 2-3 zile mănânc mai «curat». Și o regula importanta a mea este să nu mănânc niciodată tot din farfurie, noi tindem să mâncăm mai mult decât avem nevoie, mai repede, tocmai că până la senzația de sațietate avem nevoie de 20 de minute din momentul în care luam ultima gură de mâncare. Și treptat, de la multă mâncare, nemaimâncând tot din farfurie, am redus porțiile și așa s-au redus și kilogramele. Eu sunt gurmandă, a nu se înțelege greșit, ș nici în prezent nu îmi refuz nicio poftă culinară. Știu că dacă îmi respect corpul, așa cum îi dau ce își dorește, așa o să mă și abțin câteva zile după de la alimente interzise. Dar dacă ar fi să țin o dietă fără cartofi prăjiți, pizza, paste, dulciuri, cred că m-aș transforma într-o persoană tristă”, a mai spus Sore.