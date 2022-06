Sore Mihalache, surprinsă în compania unui bărbat misterios, la puțin timp după ce s-a despărțit de tatăl copilului ei

Sore Mihalache (32 de ani) s-a aflat la evenimentul creat de cântăreața Delia, la începutul lunii iunie. Însă, aceasta nu a fost surprinsă nicidecum singură, ci în compania unui bărbat misterios, la puțin timp după ce s-a despărțit de tatăl copilului ei.

Sore Mihalache a participat la evenimentul „ROCKADELIA” care a avut loc la Verde Stop Arena, pe 1 și 2 iunie 2022. Însă, artista nu s-a aflat singură la concert, ci a fost surprinsă în compania unui bărbat misterios.

Recent, cântăreața mărturisea faptul că ea și tatăl copilului ei, Mircea Julean, s-au despărțit, după o relație de opt ani.

“Au fost 8 ani frumoși, care ne-au adus maturizarea și cea mai de preț realizare: pe Erin. De ceva timp, Mircea și cu mine nu mai formăm un cuplu, dar vom forma mereu o familie. Am simțit responsabilitatea de a face această postare, deoarece îmi asum faptul că sunt persoană publică, însă așa cum mi-am expus relația pe internet, cu la fel de multă discreție voi proceda și în acest caz”, a scris Sore Mihalache pe rețelele de socializare.

În anul 2017, artista fusese cerută în căsătorie, dar nunta nu a fost o prioritate la momentul respectiv. Fostul partener al ei este avocat de profesie. A devenit mamă pentru prima dată pe 25 martie 2016. Fiica celor doi se numește Erin.

Cum a reușit Sore Mihalache să aibă o talie de invidiat

În urmă cu câțiva ani, artista Sore mărturisea cum a reușit să slăbească nu mai puțin de 21 de kilograme. Actrița din „Pariu cu Viața” dezvăluia faptul că, în timpul sarcinii, nu a întâmpinat probleme. La momentul respectiv, cântărea 76 de kilograme.

“Vreau să vă spun că, dacă există ambiție, orice pe lumea asta este posibil. După naștere, acum 3 ani, cântăream 76 de kg. La 2 ani după, 55 kg, și așa mă mențin și acum. Nu trebuie să te înfometezi, nu trebuie să trăiești în sală, trebuie doar să fii determinat, să nu faci exces din nimic, să fii pozitiv și să îți proiectezi scopul. Doar așa îl poți atinge.

Da, nu am mai mâncat de 4-5 ori pe zi, doar de două ori, uneori și o data, din cauza programului, dar nu m-am abținut de la paste, cartofi și dulciuri. Doar le-am consumat moderat. Nu am mers zi de zi la sală, dar am făcut squash, wakeboard, snowboard și am dansat pe scenă, cu voi în fața scenei. Orice e posibil, fețelor! Și, în niciun caz, să nu vă fie rușine de voi și de corpul vostru, indiferent prin ce schimbări trece.❤️”, a scris Sore, atunci, pe Instagram.