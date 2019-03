Sore a slăbit 21 de kilograme și azi a dezvăluit secretele ei: “Nu trebuie să te înfometezi”

Sore, pe numele din buletin Sorina Cătălina Mihalache, a slăbit 21 de kilograme în doi ani, iar astăzi, ea a dezvăluit secretele folosite ca să scape de kilogramele în plus. La un moment dat, talentata artistă le-a mărturisit fanilor ei că în timpul sarcinii nu a întâmpinat una dintre problemele des întâlnite de viitoarele mămici: vergeturile. “Norocul meu a fost că nu am făcut vergeturi deloc”, a scris vedeta pe o rețea de socializare.

Cântăreața Sore a slăbit 21 de kilograme în 2 ani

La 29 de ani, Sore cântărește 55 de kilograme – o greutate pe care și-o menține de cel puțin un an. Totuși… după ce a devenit mămică, ea avea 76 de kilograme și… pentru că și-a dorit enorm să ajungă la o greutate care să o facă să se simtă bine în corpul său, cântăreața a început să fie foarte atentă la ceea ce mănâncă. În plus. a început să practice anumite sporturi și a apelat la anumite proceduri de remodelare corporală. Despre toate secretele folosite ca să slăbească, a scris într-o postare făcută pe contul ei de Instagram, unde a publicat un colaj cu două fotografii: una în care apare pe când avea 21 de kilograme în plus, iar alta realizată anul trecut.

“Vreau să vă spun că, dacă există ambiție, orice pe lumea asta este posibil ?. După naștere, acum 3 ani, cântăream 76 de kg (poză 1). La 2 ani după (în cea de-a două poză), 55 kg, și așa mă mențin și acum. Nu trebuie să te înfometezi, nu trebuie să trăiești în sală, trebuie doar să fii determinat, să nu faci exces din nimic, să fii pozitiv și să îți proiectezi scopul. Doar așa îl poți atinge.

Da, nu am mai mâncat de 4-5 ori pe zi, doar de două ori, uneori și o data, din cauza programului, dar nu m-am abținut de la paște, cartofi și dulciuri. Doar le-am consumat moderat. Nu am mers zi de zi la sală, dar am făcut squash, wakeboard, snowboard și am dansat pe scenă, cu voi în fața scenei. Un plus de ajutor am avut și din partea (…), unde am făcut Velă și Crio, două proceduri care îmbină masajul cu temperaturi crescute, respectiv foarte joase. Deci, da! Orice e posibil, fețelor! Never say never (n.r.: Niciodată nu spune: «niciodată») și, în niciun caz, să nu va fie rușine de voi și de corpul vostru, indiferent prin ce schimbări trece.❤️”, a scris Sore pe pagina ei de Instagram.

În timp ce alții au felicitat-o și i-au mulțumit pentru secretele împărtășile, alte fane i-au dezvăluit vedetei experiențele lor de viață. “Uite d-aia ?imi placi tu mie, pentru că esti o tipă asumată!?”, “72 de kg am avut în ultima lunî de sarcină… acum, după un an și opt luni câtăresc 55 kg. Consum aceleași alimente în cantitate moderată și puțin sport pe care îl fac acasă?”, “Mulțumim, Sore! Tu ne ajuți să credem în visele noastre… să credem că vom reuși… să fim ambițioase… ești minunată!❤❤❤” sunt trei dintre comentariile strânse de postarea artistei.

Sore și partenerul ei de viață, Mircea Julean, au o fetiță împreună

Sore, pe numele ei adevărat Sorina Cătălina Mihalache, s-a născut pe 3 noiembrie 1989 în Bucureşti. A devenit mamă pentru prima dată pe 25 martie 2016. Fiica ei se numește Erin. Tatăl copilului e avocatul Mircea Julean.