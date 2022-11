Sorin Astratini, unul dintre oamenii de afaceri cunoscuți în zona imobiliară, a trecut prin momente de panică în dimineața aceasta. Mașina lui, un Mercedes a cărei valoare ajunge la 150.000 de euro a luat foc din senin. În Cartierul Francez au intervenit pompierii de urgență, iar în exclusivitate pentru CANCAN.RO, Sorin Astratini a oferit un punct de vedere cu privire incident.

Un bolid de lux marca Mercedes în valoare de 150.000 de euro, deținut de Sorin Astratini, a luat foc în dimineața aceasta din senin. Flăcările au fost urmate de o explozie, iar incendiul s-a extins și a afectat fațada blocului lângă care era parcată mașina. (Vezi AICI detalii)

Autovehiculul îi aparține lui Sorin Astratini, un cunoscut om de afaceri în zona imobiliară și un apropiat al lui Gheorghe Stelian zis și Stelu-ANPR , care, se afla chiar în locuința sa din Cartierul Francez atunci când mașina a luat foc, la parter.

După cum spune chiar bărbatul, a coborât din apartament, căci șoferul îl aștepta jos, însă și-a dat seama că își uitase șapca. A urcat în casă pentru a-și lua accesoriul, iar când a revenit și-a găsit mașina în flăcări.

„Vineri a fost revizia generală„

Pentru CANCAN.RO, proprietarul mașinii arse, Sorin Astratini, a comunicat firul evenimentelor petrecute în această dimineață.

„A venit șoferul, ca de obicei, i-am dat cheia, s-a dus a pornit mașina, a șters-o… Când am coborât, m-am întors după șapcă. Am coborât la parter și m-am întors după șapcă. M-am întors în casă. Mașina nu ardea, nu era nimic.

Când am coborât afară, mașina ardea. Luase boc la bord. Ardea bordul. Da, noroc (nr. că s-a întors după șapcă fix când a luat foc mașina). Și când am văzut că arde la bord și zona de geam am zis «Bă, poate să sară în aer».

Am sunat la o vecină la parter, a ieșit cu copil mic, exact cea căreia i-au explodat geamurile, i-am zis «Doamnă, aveți un stingător, aveți ceva? Dați-mi o găleată». «N-am, domne». Aia s-a speriat, săraca… copil mic până într-un an. Bebeluș în brațe. Ce să-i fac femeii?!

Zic «Mă duc sus să iau o găleată din casă». Când m-am dus sus în casă, m-am dus spre bucătărie să iau o găleată… un fum la etajul trei, sunt 12 metri. Un fum de nu se vedea. Ce să mai ies, ce să mai deschid geamul… Am deschis geamul, a intrat fumul în casă. Și am auzit explozie. Ce să mai cobori?! L-am sunat pe șoferul meu, mi-a zis că vin pompierii și aia e. Am coborât după. Nu există victime, Doamne Ferește.

Azi e luni, vineri a fost revizia generală. Eu vineri nu eram în țară, am venit abia sâmbătă în România. Vineri a fost șoferul meu cu ea la revizie, am plătit fiind în Elveția, a luat mașina acasă, sâmbătă m-a luat cu ea de la aeroport, am venit acasă. Ea de sâmbătă a stat până azi dimineață în fața blocului.

Eu nu fac afaceri în domenii care lezează lumea. Eu am niște firme de consultanță imobiliară și cam atât. Apartamentul care a fost afectat va fi refăcut pe CASCO sau RCA. Din câte știu pe RCA. Așa mi-a spus CASCO. Eu n-am nicio treabă. Mașina e pe firma de leasing, plătesc chiria la mașină. Ce s-a întâmplat e o întâmplare”, a declarat Sorin Astratini, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

