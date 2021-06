Sorin Nicolescu, fostul soț al Andei Adam, oferă primele explicații după despărțirea de artistă: „Cred că acum este și puțin dezorientată”

Sorin Nicolescu, fostul soț al Andei Adam, a oferit primele declarații despre divorțul care urmează să se pronunțe. După șase ani împreună, cei doi au ales să o ia pe drumuri diferite.

Chiar dacă Anda s-a afișat deja în brațele altui bărbat, Sorin susține artista este din acest moment o femeie singură, confirmând astfel despărițirea în mod oficial.

Citește și: Anda Adam a spus că își face cont OnlyFans. Bărbații au înnebunit de plăcere când au auzit vestea: “Ar fi prima la care m-aș abona”

Deși nu a oferit prea multe detalii, Sorin a declarat că el și Anda trec printr-o perioadă nu tocmai bună și că, indiferent de orice, fiica lor va rămâne pe primul loc.

„Iar Anda este liberă să facă ce crede ea că e mai bun pentru viața ei. Are tot dreptul și merită orice își dorește. Cred că acum este și puțin dezorientată și, oricum, trecem cu toții printr-o perioadă dificilă, dar pentru mine este un om deosebit care m-a ajutat în viață și cândva, mi-a demonstrat că m-a iubit. Și mai presus de orice, este mama lui Eveline”, a mai declarat fostul soț al vedetei.

Nu își spală lucrurile în public

Sorin a ținut să precizeze că orice om este liber să facă ce vrea cu viața lui și că nu are de gând să-și spele rufele în public, adăugând faptul că el și Anda au fost mereu un cuplu discret.

„Orice om e liber să facă ce vrea cu viața lui. Eu unul nu o să îmi spăl rufele în public, nu am făcut-o și nu am să o fac niciodată. Nu am fost atras de atenția publicului. Nu am apărut nici cqnd au fost subiecte frumoase sau importante în viața noastră, mai ales acum să vorbesc despre mama copilului meu. Ce contează ce probleme avem noi? Eu nu întreb pe nimeni despre familia lui!”, a declarat Sorin Niculescu la Antena Stars.

Nu rata: Anda Adam, apropiere suspectă de un bărbat cu o charismă aparte! Cum au fost fotografiați cei doi, după ce s-au înmulțit zvonurile despre divorțul cântăreței