Sorin Oprescu, primele declarații tulburătoare după ce a ieșit din arest: ”Nu vreau să mor!”

Sorin Oprescu a făcut primul anunț de după eliberarea din arest. Fostul edil al Capitalei a mărturisit ce i s-a întâmplat în Grecia, după ce ar fi încercat să fugă de cei zece ani de închisoare din România.

În data de 1 Iunie, Sorin Oprescu a ieșit din penitenciarul din Korydallos din Grecia, după ce a plătit o cauțiune de 5.000 de euro. Suma nu îl va scăpa de condamnarea sa la închisoare. Fostul edil va aștepta un nou termen de judecată, dar în liberate. După mai bine de o săptămână în spatele gratiilor, fostul primar al Csapitalei a făcut primele declarații.

„Contează faptul că judecătorii au fost duri, dar corecți şi pentru lucrul ăsta eu le mulțumesc. Am început să am foarte mare încredere că pot să mă lupt în continuare pentru că am primit o pedeapsă nemeritată. Da, mai există căi de atac şi ştiu că la vârsta mea şi la afecțiunile pe care le am probabil că mi s-ar aproba lucrurile astea după ce mor.

Nu vreau să mor. Eu vreau să trăiesc măcar până în momentul în care pot să demonstrez că nu sunt vinovat şi nu am făcut altceva decât să plătesc din punct de vedere politic anii 2015 şi zăpăceala furibundă încât să dispară tot ce înseamnă clasa politică la momentul respectiv.

Este o modalitate pe care eu nu o să o pot să o înțeleg, este o modalitate nemernică să poţi să acuzi oamenii de lucruri pe care nu le-au făcut”, a spus Sorin Oprescu după ce a ieșit din arest. (CITEȘTE ȘI: Magistrații eleni au hotărât! Sorin Oprescu este liber. Ce trebuie să facă până mâine)

Acuzațiile pentru care este judecat Sorin Oprescu

Sorin Oprescu a fost trimis prima oară în judecată în anul 2015 pentru luare de mită, constituire de grup criminal organizat, spălarea banilor și abuz în serviciu. În anul 2019 a fost luată o decizie în dosarul său, fiind condamnat la cinci ani și patru luni de închisoare.

Procurorii de la Curtea de apel au stabilit anul acesta că Sorin Oprescu va fi condamnat definitiv la zece ani și opt luni de închisoare, iar la data de 13 mai 2022, a fost emis un mandat european de arestare pe numele său. Pentru a scăpa de arest, sursele susțin că fostul primar al Capitalei ar fi plecat în Grecia cu două săptămâni înainte. (CITEȘTE ȘI: Sorin Oprescu, dezvăluiri halucinante despre condițiile din pușcărie: „Toaletele nu au uși…”)