Sorina Șerban, în depresie după moartea mamei sale. Fosta soție a lui Nicolae Guță, probleme cu alcoolul: “Beam până adormeam la masă”

Sorina Șerban s-a luptat timp de trei ani cu depresia, conform declarațiilor sale. În plus, fosta soție a lui Nicolae Guță a precizat că a căzut în ghearele acestei boli cumplite după ce mama ei s-a stins din viață. Fosta cântăreață de manele a mai spus că s-a refugiat în alcool și că a reușit să scape de acest viciu cu ajutorul surorii sale și, totodată, cu cel venit din partea Lui Dumnezeu.

După moartea mamei sale, Sorina Șerban a căzut în depresie și în patima alcoolului

Sorina Șerban i-a dăruit lui Nicolae Guță doi copii și, pentru celebrul artist, ea a fost dragostea lui cea mai mare. Povestea lor de iubire s-a derulat în perioada dintre 1999 și 2005. Recent, fosta artistă care este din Timișoara a acceptat să vorbească despre traumele suferite după moartea mamei sale. Femeia s-a luptat cu o maladie teribilă și, din cauza altor afecțiuni, organismul său a cedat.

“După moartea ei am avut foarte mari probleme, n-am mai cântat, am stat închisă în casă, am dat în patima alcoolului după ce a murit mama, am crezut că nu mă mai las de băutură niciodată, dar Dumnezeu e viu și adevărat. Eu mă închideam în casă, surorile mele plângeau.

Nu mă mai puteam lăsa de băutură, beam până adormeam la masă. Sora plângea și îmi zicea: «Hai la biserică», plângea, eu nu o băgeam în seamă, eu îmi doream să mă îmbăt, să nu mai știu de mine și să mă îmbătăm, mă trezeam și iar beam. A durat vreo trai ani”, a povestit fosta cântăreață în cadrul unui interviu oferit la Antena Stars.

Sorina Șerban a scăpat de boala secolului cu ajutorul Lui Dumnezeu

Potrivit mărturiilor Sorinei Șerban, a reușit să învingă atât depresia, cât și alcoolismul cu ajutorul Providenței. Fosta artistă de muzică de petrecere a mers de multe ori în lăcașuri ca să se roage împreună cu sora ei. În timpul declarațiilor, fosta soție a lui Nicolae Guță a mai dezvăluit că, într-o zi, când i-a cerut o sticlă cu alcool surorii sale, ea a conștientizat că face cea mai mare greșeală și a rugat-o pe aceasta să o arunce. Iar din acel moment, femeia care i-a dăruit doi copii celebrului manelist nu s-a mai atins de băuturile alcoolice.

Sursa foto: Facebook, captură video Antena Stars & arhivă