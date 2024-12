Sorinel Copilul de Aur se retrage din muzică! Motivul pentru care a decis să ia o pauză

Sorinel Copilul de Aur a făcut un anunț trist pentru toți fanii lui! Manelistul le-a mărturisit acestora că se va retrage din muzică pentru o perioadă de trei luni în care se va recupera. Iată care este motivul!

Sorinel Copilul de Aur este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați cântăreți de manele din țara noastră, iar această veste a venit ca un șoc pentru fanii lui. Mai mult, nașul său, Dan Bursuc îl susține în această idee și spune că artistul are nevoie neapărat de o pauză pentru a-și reveni.

Dan Bursuc făcut anunțul prin care le transmite tuturor fanilor lui Sorinel Copilul de Aur că acesta va lua o pauză de la concerte pentru o perioadă de trei luni. Manelistul își dorește să se recupereze, ținând cont de faptul că a avut un an plin de evenimente care l-au epuizat. Prin urmare, artistul va intra în repaus vocal și va reveni cu forțe proaspete. De asemenea, acesta a menționat și faptul că Sorinel Copilul de Aur va urma un tratament în această perioadă de repaus vocal, pentru a se asigura că se întoarce apt de muncă.

„Dragi oameni care ne respectați, iată că trebuie să publicăm acest anunț. Perioada asta de decembrie, ianuarie și februarie. În timpul anului s-a cântat zi de zi, iar acum finul meu a decis că aceste luni: decembrie, ianuarie și februarie să ia și el o pauză. E nevoie de redresare, de pauză vocală, de toate astea. De la 1 martie și până în decembrie, iar va fi zi de zi. Am condiserat că trebuie să facem acest anunț către prietenii noștri care îl iubesc pe el, îl stimează și îl respectă pentru cariera lui.

Nu putem să fim lângă dumneavoastră. Știm că am primit o mulțime de telefoane ca să le fie alături. Finul a decis că are nevoie de o pauză vocală în aceste luni. Să nu înțelegeți greșit. Cine nu își dorește bani? Dar, sănătatea e înainte și am decis să spunem această decizie.”, a transmis Dan Burusc pe rețelele de socializare.