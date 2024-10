Sosia lui Leonardo DiCaprio, de la apariții televizate și reclame, direct pe frontul de luptă din Ucraina!

Faima poate apărea pe neașteptat, mai ales atunci când cineva seamănă izbitor cu un superstar mondial. Acesta a fost cazul lui Roman Burtsev, un rus în vârstă de 41 de ani care a devenit viral în urmă cu câțiva ani datorită asemănării sale remarcabile cu Leonardo DiCaprio.

Cu trăsături faciale asemănătoare vedetei de la Hollywood și cu un stil similar, Roman Burtsev a obținut contracte de modeling, a apărut în reclame și chiar a acordat interviuri la evenimente ca și cum ar fi fost dublura rusă oficială a lui DiCaprio, scrie NME.

Într-o incredibilă răsturnare de situație, situația de acum a lui Burtsev este departe de viața fermecată a unui star de la Hollywood, iar efemera sa experiență cu faima a dispărut mai repede decât a apărut.

De ce nu și-a mai găsit „Leo de Rusia” de lucru

În ultimii ani Burtsev descoperise că îi venea din ce în ce mai greu să găsească de muncă în industria filmului și în publicitate după ce luase mult în greutate, în ciuda eforturilor sale de a ține kilogramele sub control.

Această situație nefericită s-a agravat odată cu apariția pandemiei COVID-19 în 2020, care ce a dus la dispariția efectivă a oricăror oportunități de muncă care îi mai rămăseseră lui Burtsev.

După pandemie, Burtsev, care locuiește cu părinții în orașul Podolsk, lângă Moscova, a ajuns șomer, și a trebuit să se întrețină lucrând în piețe și magazine de feronerie.

Ce i s-a întâmplat vedetei după invazia Ucrainei

Realitatea dură a situației sale s-a intensificat atunci când Burtsev, la fel ca mulți bărbați ruși care se luptă cu criza economică, a fost recrutat recent în armata rusă și trimis pe linia frontului în conflictul Rusia-Ucraina.

Roman Burtsev se află acum în prima linie a conflictului Rusia-Ucraina, unde a și fost fotografiat recent.

Călătoria sa de la faima de pe internet la soldatul recrutat evidențiază schimbările tumultoase cu care se confruntă mulți ruși pe fondul dificultăților economice și al războiului continuu.

(Citește și: Serialul fenomen de pe Netflix care a spart topurile! E pe primul loc în România, iar povestea te ține cu sufletul la gură)

Invazia Ucrainei, o sursă de bani pentru vedetă și familia sa

Printr-o ironie a sorții, serviciul militar forțat poate oferi o anumita îmbunătățire financiară lui Burtsev și familiei sale, în ciuda pericolelor evidente.

La înrolare, Burtsev a primit o sumă fixă de bani, echivalentul a 19.700 de dolari. El mai primește un salariu lunar de 2.000 de dolari atâta timp cât rămâne pe front.

În cazul decesului său în luptă, familia sa ar putea fi eligibilă să primească o compensație de până la 122.000 de dolari.

Ce face adevăratul DiCaprio

Între timp, adevăratul DiCaprio, în vârstă de 49 de ani, a ajuns și el pe prima pagină a ziarelor în acest an.

Regizorul filmului „Blood Diamond”, Edward Zwick, a povestit că l-a găsit pe DiCaprio „făcând cumpărături” din cataloagele Victoria’s Secret, iar SpongeBob SquarePants și-a bătut joc de DiCaprio pentru trecutul său amoros în timpul Super Bowl.

DiCaprio a afirmat recent că l-a făcut pe Martin Scorsese, cu care a lucrat la „Killers Of The Flower Moon”, să se intereseze de filmele Studio Ghibli, în timp ce Kate Winslet a discutat recent despre experiența „neplăcută” de a fi sărutată de colegul ei de filmări din Titanic, admițând că „nu este chiar așa de grozav cum ți-ai închipui”.

DiCaprio filmează în prezent „The Battle Of Baktan Cross”, alături de scenaristul și regizorul Paul Thomas Anderson (cunoscut pentru „There Will Be Blood”, „Licorice Pizza”) și de Regina Hall, Sean Penn, Alana Haim și Benicio Del Toro.

(Citește și: Pepe o face praf pe Raluca Pastramă, după ce s-au întâlnit la tribunal. Război pe custodia copiilor: ”Dacă îi dau fetele două săptămâni, nu știe ce să facă cu ele”)