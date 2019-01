Soso, câștigătorul de la “Big Brother”, de nerecunoscut la 16 ani după ce s-a încheiat show-ul! E medic și NU lucrează în România

Soso, pe numele din buletin Sorin Fișteag, a câștigat “Big Brother” în 2003. La aproape două decenii de la încheierea show-ului fenomen, care ținea milioane de oameni în fața micilor ecrane, el este de nerecunoscut. În prezent, fostul concurent al emisiunii, care a fost prezentată de Andreea Raicu și Virgil Ianțu, lucrează ca medic în afara hotarelor României.

În vârstă de 37 de ani, Soso, tânărul care a câștigat 50.000 de dolari după participarea la “Big Brother”, locuiește de mai mulți ani în afara țării. El s-a stabilit în Germania, unde profesează meseria pentru care s-a pregătit – cea de medic. “Pe atunci, banii ăştia însemnau mult. Mi-am achiziţionat un apartament, iar maşină le-am luat doar mamei şi fratelui meu, căci eu nu conduceam pe atunci. De restul banilor, am trăit câţiva ani buni şi am călătorit mult”, a declarat Soso într-un interviu mai vechi pentru OK Magazine.

De-a lungul anilor, fostul participant de la emisiunea care rula la Prima TV s-a transformat foarte mult. În imaginile făcute publice pe contul său oficial de Facebook nu seamănă deloc cu tânărul de acum 16 ani, Vezi fotografiile din galerie AICI.

Soso, câștigătorul de la “Big Brother”, lucrează ca specialist în medicină internă în orașul Düsseldorf și urmează cursurile pentru o a doua specializare, în pneumologie. În cadrul unui interviu acordat pentru vice.com, el a vorbit despre experiența “Big Brother”. “Financiar, premiul a fost de 50 000 de dolari. Viața mi-a schimbat-o mai degrabă pe termen scurt, cât m-am bucurat de cele 15 minute de celebritate. Dar cum cariera mea e în medicină, acolo nu te ajută foarte mult în munca cu pacienții.

Aveam 22 de ani, pe care i-am împlinit chiar în casa Big Brother. Pe atunci, banii câștigați însemnau mult. Eram student, dintr-o familie modestă financiar, așadar banii mi-au îmbunătățit considerabil situația financiară. Mi-am luat și un apartament, iar mașină le-am luat doar mamei și fratelui meu, căci eu nu conduceam pe atunci. De restul banilor am trăit câțiva ani buni și am călătorit mult.

Pe atunci fiind un concept nou, reality show-urile erau mult mai relevante. Și pentru că internetul nu era atât de dezvoltat, și pentru că nu existau, în anul 2003, rețele sociale. Era o complet altă lume.

Nu știu exact ce oferte a primit fiecare dintre concurenți, după show. Cert e că, după Big Brother, cu toții aveam un potențial de imagine care putea fi exploatat. Cine a vrut să o facă a făcut-o, cine nu (cum sunt și eu), și-a văzut de drumul său. Cine a vrut să ducă lupta, a dus-o cu succes. Eu m-am concentrat pe medicină, iar acum sunt specialist pe medicină internă în Germania și fac a două specializare pe pneumologie”.