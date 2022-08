Soția lui Daniel Onoriu a confirmat divorțul! Isabela a oferit primele declarații: ”Nu mai e cale de împăcare”

Daniel și Isabela Onoriu au trecut în ultima vreme prin momente dificile în relația lor. Cel care a vorbit pentru prima dată despre ceea ce se întâmplă între ei a fost chiar pilotul de raliuri. În urmă cu câteva săptămâni, acesta a dezvăluit care sunt motivele neînțelegerilor, însă la scurt timp și-a schimbat radical declarațiile și a explicat faptul că totul a fost o „înscenare” pentru publicitate. Recent însă, soția acestuia a făcut primele declarații pe tema acestui subiect și a confirmat totodată divorțul.

Mai mult, soția lui Daniel Onoriu a vorbit și ea despre ceea ce se întâmplă în aceste momente în viața sa. Deși nu a dorit să dea prea multe detalii, aceasta a confirmat divorțul.

Totodată, Isabela Onoriu a ținut să sublinieze faptul că din partea sa nu mai există nicio șansă de împăcare cu pilotul de raliuri.

”Nu vreau să comentez nimic din spusele lui Daniel, eu sunt un om decent, nu sunt persoană publica, nu vreau sa apar nicăieri cu nimic, este adevărat că ne-am despărțit, iar din partea mea nu mai e nici o cale de a mai fi împreună (…) Da, este adevărat (n.r. nu mai locuiesc împreună)”, a spus Isabela Onoriu pentru Spynews.ro.

Realul motiv care i-a adus pe cei doi într-o asemenea situație ar fi faptul că Isabela a refuzat să îi dăruiască un copil lui Daniel Onoriu după ce acesta s-a externat din spital. De asemenea, Isabela Onoriu ar fi încetat să mai aprecieze fiecare lucru pe care partenerul său de viață îl făcea, lucru care a dus la certuri care i-au îndepărtat.

„Am fost părăsit. Tot ce am făcut cu ceva timp în urmă a fost o idee venită pe moment ca să scap de acuze. A fost real motivul divorțului, dar am încercat să-l ascund, creând o scăpare. Soția mea actuală nu mă iubește, nu apreciază gesturi și cel mai dureros e că nu vrea să îmi facă un copil măcar. Urmează divorțul.

Nu știu dacă mă voi căsători vreodată, dar, cu siguranță, o să-mi fac o iubită care să mă merite și care să mă iubească. Nu dau multe detalii, dar o să am grijă de ea, oferindu-i tot ce își dorește când o să am și îi doresc tot binele din lume și să fie fericită”, a declarat Daniel Onoriu, potrivit VIVA!.

Daniel Onoriu, probleme de sănătate, după operația de micșorare a stomacului

Deși medicii nu îi dădeau mari șanse de supraviețuire, Daniel Onoriu a demonstrat că este un luptător, iar după 55 de zile în care s-a aflat în comă indusă, a reușit să se trezească și să se lupte cu problemele cauzate de operația de micșorare a stomacului pe care a realizat-o în Turcia.

„Eu am avut 114 kilograme. Înainte de operație. Am avut prieteni care au avut și 140-150. Au făcut operație ca să slăbească. M-au încurajat. Și am făcut operația și uite că din toți oamenii pe care îi cunosc, tocmai mie mi s-a întâmplat să stau 55 de zile în comă și peste 100 de zile internat în spital. Voiam eu, pentru mine, eu am fost sportiv, nu mă suportam gras, nu îmi plăcea de mine”, a dezvăluit Daniel Onoriu.