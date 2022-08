Daniel Onoriu, primele declarații după ce a rupt diploma primită la un concurs: ”Sunt un om bolnav”

Daniel Onoriu a oferit primele declarații după scandalul pe care la stârnit la Câmpulung Muscel. Pilotul de curse a venit cu o explicație neașteptată pentru reacția nepotrivită pe care a avut-o, dând vina în mare parte de stres și oboseală.

Problemele, oboseala și stresul l-au determinat pe Daniel Onoriu să reacționeze neașteptat de urât în timpul participării la un eveniment de tuning din Câmpulung Muscel. Organizatorii și consilierii locali i-au oferit bărbatului o diplomă pentru implicarea și participarea sa la eveniment, dar acest lucru l-a înfuriat teribil pe pilotul de curse.

Daniel Onoriu dă vina pe oboseală pentru reacția de la Câmpulung Muscel

După ce i-a jignit pe toți cei prezenți la eveniment, susținând că merita mai mult decât o simplă diplomă, Daniel Onoriu și-a făcut curaj să vorbească pentru prima dată despre asta. Pilotul de curse le-a cerut iertare tuturor în mod public, spunând că stresul și statutul de om bolnav l-au făcut să reacționeze atât de dur. Ba mai mult decât atât, acesta recunoaște că doarme foarte puțin în ultima perioadă, de aceea poate fi mai recalcitrant uneori.

„Sunt extrem de stresat. Muncesc toată ziua, mă trezesc de la 4 dimineața, mă ia somnul la 1 și muncesc 20 și ceva de ore pe zi. Am considerat că nu merit doar o diplomă, așa cum le-au acordat tuturor. Aș fi meritat și eu un simplu mulțumesc. I-am jignit, mi-am cerut scuze public. Chiar îmi pare rău. Ceea ce am făcut, nu se face. Și datorită stresului…Acum, sunt bolnav. Am greșit. M-au judecat oamenii. Eu dau vina doar pe mine, că am greșit, și mi-am cerut scuze”, a declarat Daniel Onoriu pentru Antena Stars.

Chiar dacă a avut parte de câteva luni în care toți cei apropiați credeau că îl vor pierde, Daniel Onoriu a reușit să își revină din comă și să ajungă acasă la familie. Din păcate, acum are nevoie de multe ședințe de recuperare pentru a putea reveni la forma fizică din trecut. Operația de micșorare a stomacului nu a făcut decât să îi creeze probleme de sănătate serioase, în loc să îl ajute, așa cum era de așteptat.